Cháy tàu du lịch trên biển Hải Phòng

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, các lực lượng chức năng vừa dập tắt đám cháy tàu du lịch nghỉ đêm tại bến tàu Gia Luận (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), 15 khách du lịch và nhân viên an toàn.

Hiện trường vụ cháy tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Cát Bà (Hải Phòng)

Trước đó, khoảng 10h35’ ngày 21/2, Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ) nhận tin báo xảy ra cháy buồng máy tàu nghỉ đêm HP 5765 đang đỗ tại bến tàu Gia Luận, đặc khu Cát Hải (Hải Phòng).

Qua xác định vị trí tàu HP 5765, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an Hải Phòng) đã thông tin cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Quảng Ninh), Công an đặc khu Cát Hải phối hợp chữa cháy.

Đến 11h40’ cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn, không thiệt hại về người, 15 khách và nhân viên an toàn.

Hiện, Công an đặc khu Cát Hải phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, khoảng hơn 16h ngày 7/1, xảy ra vụ cháy du thuyền King Yacht (Số hiệu SG-6861) neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn cách cầu Sài Gòn khoảng 200m thuộc phường Thạnh Mỹ Tây.

Sau 15 phút, đám cháy gần như bao trùm du thuyền. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM nhanh chóng điều động phương tiện và lính cứu hỏa đến hiện trường.

Cano chữa cháy được điều động để khống chế vụ hỏa hoạn.

Tại hiện trường, nhiều cano chữa cháy được điều động để khống chế vụ hỏa hoạn. Đến khoảng 17h30, đám cháy mới được khống chế.

Vụ cháy không có thương vong về người. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, tàu King Yacht không hoạt động, đang đậu tạm thời để sửa chữa nhỏ và trang trí đón Tết.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, du thuyền King Yacht cung cấp nhiều dịch vụ du lịch, trong đó có tour đi đảo Thiềng Liềng (Cần Giờ) rất được người dân, du khách đến TP.HCM quan tâm.