Hà Nội xảy ra 2 vụ cháy ở nhà dân và điểm tập kết rác tối 19/3

Tối 19/3, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra hai vụ cháy, may mắn không gây thiệt hại về người.

Khoảng 20h40, hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà số 70 phố Định Công Hạ (phường Định Công). Theo người dân trong khu vực, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu nhà. Ngay khi phát hiện, mọi người xung quanh chủ động tham gia dập lửa và báo cho lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ cháy tại phố Định Công Hạ. (Ảnh: mạng xã hội)

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều động lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Khu vực 12 (phân đội Linh Đàm) và Khu vực 13 tới hiện trường.

Chỉ khoảng 15 phút sau khi có mặt, họ đã phối hợp khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Diện tích khu vực bị cháy ước tính 20m². Lực lượng chức năng bước đầu xác định không có gây thiệt hại về người.

Cũng trong khoảng thời gian trên, một vụ cháy khác xảy ra tại điểm tập kết rác trên phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa). Nhờ sự can thiệp kịp thời của lực lượng tại chỗ, đám cháy nhanh chóng được kiểm soát, không để lan rộng hay gây hậu quả nghiêm trọng.