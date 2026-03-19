Tài liệu thi viên chức giáo dục 350.000 đồng/bộ: Sở GD&ĐT Quảng Trị khuyến cáo

Ông Võ Văn Minh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, xác nhận đã nắm thông tin các trang mạng xã hội rao bán tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục với giá 350.000 đồng/bộ. Ông khẳng định, những tài liệu đang được rao bán trên mạng xã hội này không phải là tài liệu chính thức liên quan đến kỳ thi sắp tới.

Việc các nhóm trên mạng xã hội rao bán tài liệu ôn thi khi chưa có nội dung chính thức có dấu hiệu lợi dụng sự thiếu thông tin của giáo viên để trục lợi. Sở GD&ĐT Quảng Trị đang đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ hoạt động của các nhóm này.

"Ngành Giáo dục cũng khuyến cáo các giáo viên thận trọng, không nên tin vào các tài liệu chưa được kiểm chứng, vì vừa mất tiền và vừa mất công ôn những kiến thức không liên quan đến kỳ thi ", ông Minh nói.

Theo ông Minh, sắp tới Sở sẽ công bố công khai và giới hạn cụ thể nội dung kiến thức liên quan đến đợt thi để giúp người thi có định hướng ôn tập rõ ràng, tránh hoang mang trước các nguồn thông tin không chính thống.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị khuyến cáo giáo viên cẩn trọng trước các tài liệu không chính thống được rao bán trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 12/3, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch tuyển dụng với tổng chỉ tiêu 416 viên chức giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Trong đó, giáo viên mầm non 20 chỉ tiêu, giáo viên tiểu học 186 chỉ tiêu, giáo viên trung học cơ sở 151 chỉ tiêu và giáo viên THPT 49 chỉ tiêu…

Kế hoạch tuyển dụng viên chức được xây dựng nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ giáo viên, bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Sau khi thông tin này được công bố, một số trang mạng xã hội đăng tải nội dung về tài liệu ôn thi gắn với thông tin Quảng Trị sắp tổ chức kỳ thi tuyển 416 viên chức giáo dục để bán với giá 350.000 đồng/bộ.

Đơn cử, fanpage “Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục” có hơn 105.000 lượt theo dõi đăng tải thông tin tuyển dụng của các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Trị, đồng thời quang cáo rằng nếu muốn đặt mua tài liệu ôn thi viên chức giáo viên, nhân viên thì liên hệ qua số điện thoại có sẵn.

Cô T. (giáo viên hợp đồng tại một trường THCS tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ, cô liên hệ trang này để mua tài liệu ôn thi viên chức với giá 350.000 đồng/bộ. Bộ tài liệu này gồm nội dung liên quan đến Luật Giáo dục, Luật Viên chức, các thông tư, nghị định cùng phần kiến thức chuyên ngành nhằm hỗ trợ kỹ năng chuyên môn.

Giáo viên này cho biết do thấy fanpage trên có đăng tải thông tin về thi tuyển viên chức ở Quảng Trị nên mua tài liệu để học, dù chưa biết nội dung thi cụ thể ra sao.

Ngoài ra, tài khoản “Viên chức thầy Toàn” tổ chức các lớp ôn thi trực tuyến có thu phí, đăng tải video giới thiệu dịch vụ dành cho người chuẩn bị dự thi viên chức giáo dục tại Quảng Trị.