Đắm chìm trên mạng xã hội, giới trẻ kém hạnh phúc

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2026 công bố ngày 19/3, việc dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội có thể làm suy giảm nghiêm trọng hạnh phúc của giới trẻ, đặc biệt là các nữ sinh tuổi teen.

Dành nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội làm giảm mức độ hạnh phúc của giới trẻ. (Ảnh minh họa)

Báo cáo thường niên do Trung tâm Nghiên cứu Hạnh phúc thuộc Đại học Oxford thực hiện. Người tham gia khảo sát đánh giá mức độ hạnh phúc theo thang điểm từ 0 đến 10.

Kết quả, mức độ hạnh phúc của người dưới 25 tuổi tại các nước nói tiếng Anh, trong đó có Mỹ, Canada, Australia và New Zealand, giảm mạnh trong 10 năm qua.

Mối tương quan tiêu cực giữa mức độ hạnh phúc và việc sử dụng mạng xã hội quá mức được ghi nhận rõ rệt, đặc biệt ở các nữ sinh tuổi teen.

Cụ thể, các nữ sinh 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ 5 giờ trở lên mỗi ngày có mức độ hài lòng với cuộc sống thấp hơn so với những bạn ít sử dụng.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, người trẻ sử dụng mạng xã hội dưới một giờ mỗi ngày có mức độ hạnh phúc cao nhất, thậm chí cao hơn cả những người không sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, thanh thiếu niên hiện dành trung bình khoảng 2,5 giờ mỗi ngày trên các nền tảng này.

Theo báo cáo, những nền tảng gây tác động tiêu cực nhất là các nền tảng sử dụng thuật toán đề xuất nội dung, có sự xuất hiện của người ảnh hưởng và tập trung vào nội dung hình ảnh, do dễ thúc đẩy so sánh xã hội.

Tuy vậy, ở một số khu vực như Trung Đông và Nam Mỹ, mối liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội và mức độ hạnh phúc lại mang tính tích cực hơn. Tại đây, mức độ hạnh phúc của giới trẻ không giảm dù họ sử dụng mạng xã hội nhiều.

Báo cáo cho rằng sự khác biệt này đến từ nhiều yếu tố giữa các khu vực. "Chúng tôi cho rằng đó là do chất lượng đời sống xã hội và sự ổn định mà họ hiện đang được hưởng", Giáo sư Jan-Emmanuel De Neve, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hạnh phúc và đồng biên tập báo cáo, nói.

Ông cho biết thêm: "Nhìn chung, khu vực Mỹ Latinh có mối quan hệ gia đình bền chặt, mối quan hệ xã hội vững mạnh và mức độ cộng đồng cao hơn so với những nơi khác".

Điển hình là Costa Rica lần đầu tiên lọt vào top 5, xếp thứ tư sau khi tăng mạnh từ vị trí 23 vào năm 2023. Báo cáo cho rằng sự cải thiện này đến từ sự gắn kết gia đình và các mối quan hệ xã hội.

Trong khi đó, các quốc gia Bắc Âu tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng hạnh phúc nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố như mức sống cao, phân phối thu nhập công bằng, hệ thống phúc lợi xã hội vững chắc giúp bảo vệ người dân trước rủi ro suy thoái kinh tế, cùng với tuổi thọ cao.

Cụ thể, Phần Lan đứng đầu bảng xếp hạng quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ chín liên tiếp. Các nước Bắc Âu khác như Iceland, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy cũng góp mặt trong top 10.

Ở cuối bảng là các quốc gia nằm trong hoặc gần khu vực xung đột. Afghanistan vẫn là quốc gia kém hạnh phúc nhất, tiếp theo là Sierra Leone và Malawi.

Vùng đại lục, Hong Kong và Đài Loan của Trung Quốc lần lượt xếp hạng 65, 90 và 26.

Bảng xếp hạng xây dựng dựa trên khảo sát khoảng 100.000 người tại 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, do Trung tâm Nghiên cứu Hạnh phúc thực hiện với sự hợp tác của công ty phân tích Gallup và Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Tại hầu hết các quốc gia, mỗi năm có khoảng 1.000 người được khảo sát qua điện thoại hoặc phỏng vấn trực tiếp.

Bảng xếp hạng năm 2026 cũng là năm thứ hai liên tiếp không có quốc gia nói tiếng Anh nào lọt vào top 10. Mỹ đứng thứ 23, Canada thứ 25 và Anh thứ 29.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia đã hoặc đang cân nhắc cấm trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội.