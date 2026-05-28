Gần 43.000 tấn vải thiều sắp xuất sang Mỹ, EU, Nhật Bản

Sáng 28/5, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP năm 2026.

Đây là sự kiện thương mại quy mô lớn nhằm quảng bá, kết nối tiêu thụ vải thiều và các nông sản đặc trưng của tỉnh với các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối trong và ngoài nước.

Bắc Ninh hiện có 241 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích hơn 17.450 ha, đưa khoảng 42.700 tấn vải thiều xuất khẩu.

Theo báo cáo của tỉnh Bắc Ninh, năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 29.800 ha vải thiều, sản lượng ước đạt hơn 95.000 tấn. Trong đó, vải sớm đạt khoảng 40.048 tấn, vải chính vụ khoảng 55.020 tấn, bằng gần 60% kế hoạch do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết.

Hiện diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 17.500 ha, chiếm gần 59% tổng diện tích, với sản lượng dự kiến khoảng 55.700 tấn. Tỉnh cũng duy trì và mở rộng 255 ha sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P, sản lượng khoảng 1.500 tấn; đồng thời triển khai mô hình sản xuất hữu cơ quy mô 10 ha tại xã Phượng Sơn.

Đáng chú ý, Bắc Ninh hiện quản lý 241 mã số vùng trồng với diện tích hơn 17.450 ha phục vụ xuất khẩu. Trong đó có 127 mã số vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc, 39 mã số sang Nhật Bản, 29 mã số sang Australia, 25 mã số sang Thái Lan và 21 mã số sang Mỹ.

Gian trưng bày sản phẩm của xã Lục Ngạn, một trọng những địa phương có diện tích vải thiều lớn nhất tỉnh Bắc Ninh.

Toàn tỉnh hiện có 42 cơ sở đóng gói được cấp mã số phục vụ xuất khẩu và dự kiến tiếp tục đánh giá, cấp mới thêm 5 cơ sở trong thời gian tới.

Về thị trường tiêu thụ, Bắc Ninh dự kiến tiêu thụ trong nước khoảng 52.368 tấn, chiếm 55% sản lượng; xuất khẩu khoảng 42.700 tấn, tương đương 45% sản lượng.

Ngoài thị trường truyền thống là Trung Quốc, địa phương tiếp tục mở rộng xuất khẩu sang các thị trường như EU, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Thái Lan và Singapore.

Central Retail đưa vải thiều Bắc Ninh vào mạng lưới hơn 300 cửa hàng và trung tâm thương mại trên toàn quốc.

Bên lề hội nghị, không gian trưng bày với 12 gian hàng của 14 xã, phường có diện tích vải thiều lớn cùng sự tham gia của Tập đoàn Central Retail và TikTok Shop Việt Nam thu hút đông đảo đại biểu, thương nhân tham quan, kết nối giao thương. Các gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm vải thiều chất lượng cao cùng các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra, chương trình còn diễn ra các phiên livestream xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực do Câu lạc bộ KOL và KOC Việt Nam phối hợp TikTok Việt Nam tổ chức, góp phần quảng bá nông sản Bắc Ninh trên nền tảng số.