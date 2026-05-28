Cách vệ sinh quạt hơi nước đơn giản nhưng hiệu quả

(VTC News) -

Quạt hơi nước là thiết bị làm mát được rất nhiều gia đình lựa chọn nhờ khả năng giảm nhiệt nhanh, tiết kiệm điện và dễ di chuyển.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, quạt dễ bám bụi và cặn nước khiến khả năng làm mát kém đi, thậm chí phát sinh mùi hôi. Vì thế, vệ sinh quạt hơi nước định kỳ là điều cần thiết để đảm bảo có luồng gió sạch và kéo dài tuổi thọ cho quạt.

Cách vệ sinh quạt hơi nước an toàn và hiệu quả

Bước 1: Ngắt nguồn điện và xả hết nước cũ

Sau khi tắt máy, hãy rút phích cắm điện rồi tháo khay hoặc bình chứa nước ra ngoài. Đổ bỏ toàn bộ nước cũ trong bình để tránh vi khuẩn và rong rêu tích tụ lâu ngày. Nước để lâu trong quạt hơi nước có thể tạo mùi khó chịu và làm giảm chất lượng không khí.

Bước 2: Vệ sinh bình chứa nước

Cần vệ sinh quạt hơi nước định kỳ để đảm bảo luồng gió sạch, kéo dài tuổi thọ cho quạt.

Dùng khăn mềm lau sạch bên trong bình chứa nước. Nếu có cặn bám lâu ngày, có thể dùng nước ấm hoặc giấm pha loãng để làm sạch.

Không nên dùng chất tẩy rửa mạnh vì có thể ảnh hưởng đến chất liệu nhựa và hệ thống bơm nước. Vệ sinh xong, để bình khô ráo rồi mới lắp lại.

Bước 3: Làm sạch màng lọc và tấm làm mát

Màng lọc và tấm làm mát là hai bộ phận dễ tích tụ bụi bẩn nhất trong quạt hơi nước, hãy tháo hai bộ phận này ra khỏi quạt rồi rửa dưới vòi nước sạch.

Sau khi vệ sinh, nên để tấm làm mát ráo nước trước khi lắp lại để hạn chế mùi ẩm và bảo vệ linh kiện.

Bước 4: Lau cánh quạt và lồng quạt

Dùng khăn ẩm lau sạch bụi trên lồng quạt, cánh quạt và thân máy.

Nếu bụi bẩn bám nhiều, có thể tháo lồng quạt để vệ sinh kỹ hơn. Nên dùng khăn mềm để tránh làm trầy bề mặt nhựa.

Bước 5: Kiểm tra hệ thống bơm nước

Hệ thống bơm nước là bộ phận quan trọng giúp quạt tạo hơi mát. Sau thời gian dài sử dụng, cặn bẩn có thể làm tắc đường ống hoặc giảm hiệu quả bơm.

Khi vệ sinh, nên kiểm tra xem nước có lưu thông bình thường không. Nếu thấy bơm yếu hoặc có tiếng kêu lạ nên đem đến bảo dưỡng tại trung tâm kỹ thuật.

Bước 6: Lắp lại và vận hành thử

Sau khi mọi bộ phận đã khô ráo hoàn toàn, bạn lắp lại quạt theo đúng vị trí ban đầu.

Đổ nước sạch vào bình chứa với lượng vừa đủ khoảng 1/2 đến 2/3 bình, tránh đổ quá đầy vì có thể gây tràn nước và tăng nguy cơ chập điện khi di chuyển quạt.

Sau đó, bạn cắm điện và bật quạt chạy thử để kiểm tra

Bao lâu nên vệ sinh quạt hơi nước một lần?

Tần suất vệ sinh quạt sẽ phụ thuộc vào mức độ hoạt động và môi trường sử dụng, thông thường:

Bình chứa nước: Vệ sinh khoảng 2 – 3 ngày/lần nếu sử dụng thường xuyên.

Lưới lọc, màng làm mát: vệ sinh 2 – 4 tuần/lần.

Tổng thể quạt: Vệ sinh sâu khoảng 3 – 6 tháng/lần.

Trong môi trường nhiều bụi hoặc dùng liên tục vào mùa nóng, nên tăng tần suất vệ sinh để tránh cặn bẩn tích tụ nhanh.

Lưu ý khi sử dụng quạt hơi nước

- Không dùng nước bẩn hoặc nước có nhiều cặn: Nguồn nước chứa nhiều khoáng chất dễ tạo cặn trong hệ thống bơm và tấm làm mát, làm giảm hiệu suất quạt.

Nên vệ sinh quạt hơi nước tổng thể khoảng 3 – 6 tháng/lần.

- Không cho tinh dầu, nước hoa vào bình chứa nước: Nhiều người có thói quen cho tinh dầu hoặc nước hoa vào bình chứa nước để tạo mùi thơm. Tuy nhiên điều này có thể gây tắc đường ống, hỏng bơm nước và ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.

- Không để quạt hoạt động khi cạn nước: Khi bình chứa hết nước nhưng quạt vẫn chạy chế độ làm mát, bơm nước dễ bị khô và hư hỏng. Khi thêm nước, chỉ đổ ½ hoặc nhiều nhất là ⅔ bình, đổ nước đầy bình sẽ làm nước tràn ra ngoài khi di chuyển quạt

- Đặt quạt ở nơi thông thoáng: Quạt hơi nước hoạt động hiệu quả hơn trong không gian mở hoặc có lưu thông không khí tốt. Không nên đặt quạt sát tường hoặc dùng liên tục trong phòng kín vì dễ làm tăng độ ẩm, ảnh hưởng thiết bị điện trong nhà.

Việc vệ sinh quạt hơi nước đúng cách, đúng định kỳ không chỉ giúp thiết bị làm mát tốt hơn mà còn đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng và kéo dài tuổi thọ quạt. Đặc biệt trong mùa nóng, người dùng nên duy trì thói quen thay nước thường xuyên, kiểm tra và làm sạch các bộ phận định kỳ để quạt vận hành ổn định hơn.