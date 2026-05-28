Vì sao châu Nam Cực không có người sinh sống lâu dài​?

Châu Nam Cực là lục địa nằm ở cực Nam Trái đất, là lục địa lớn thứ 5 với diện tích khoảng 14,2 triệu km², gần gấp đôi diện tích Australia.

Khoảng 98% diện tích châu Nam Cực được bao phủ bởi lớp băng dày trung bình gần 2km, điều khiến nơi đây trở thành khu vực lạnh nhất, khô nhất và nhiều gió nhất hành tinh.

Vì sao châu Nam Cực không có người định cư​?

Dù có diện tích hơn 14 triệu km² và chứa khoảng 70% lượng nước ngọt của Trái đất dưới dạng băng, Châu Nam Cực vẫn là lục địa duy nhất không có cư dân sinh sống lâu dài vì:

Lạnh đến mức con người khó sống

Theo NASA, châu Nam Cực là nơi lạnh nhất trên Trái đất, với nhiệt độ thấp nhất từng ghi nhận khoảng âm 89,2 độ C. Nhiều khu vực sâu trong lục địa thường xuyên dưới âm 80 độ C vào mùa đông.

Điều kiện lạnh cực đoan khiến con người khó tồn tại lâu dài nếu không có thiết bị hỗ trợ chuyên dụng. Ngoài ra, gió mạnh trên 100 km/h tại nhiều vùng ven biển làm nhiệt độ cảm nhận thấp hơn thực tế.

6 tháng ban ngày, 6 tháng ban đêm

Do đặc điểm trục nghiêng của Trái đất, trong năm, châu Nam Cực có khoảng 6 tháng liên tục nhận ánh sáng Mặt trời và 6 tháng hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Hiện tượng này ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ, đồng hồ sinh học và sức khỏe tinh thần của con người. Vì vậy, châu lục này không phải nơi phù hợp để con người định cư.

Nguồn thực phẩm tự nhiên gần như không có

Châu Nam Cực hầu như không có cây cối, đất nông nghiệp hay điều kiện chăn nuôi. Chỉ một số loài rêu, địa y và tảo có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này.

Điều đó có nghĩa là mọi nhu yếu phẩm đối với cuộc sống con người như thực phẩm, nhiên liệu, thuốc men và đồ dùng đều phải vận chuyển từ nơi khác tới.

Một số sự thật thú vị về châu Nam Cực

Có thể bạn chưa biết những điều này:

Châu Nam Cực đầy nước nhưng vẫn là sa mạc

Dù quanh năm được bao phủ bởi băng tuyết - một dạng tồn tại của nước, châu Nam Cực thực chất được xếp vào nhóm “sa mạc cực” do lượng mưa và tuyết rất thấp. Theo NASA, nhiều khu vực tại trung tâm lục địa gần như không có mưa trong thời gian dài, khiến nơi đây trở thành một trong những vùng khô hạn nhất thế giới. Nói cách khác, dù chứa khoảng 70% lượng nước ngọt của Trái đất, châu Nam Cực thực chất là một sa mạc băng giá.

Không quốc gia nào sở hữu châu Nam Cực

Năm 1959, Hiệp ước Châu Nam Cực được ký kết nhằm đảm bảo khu vực này chỉ phục vụ mục đích hòa bình và nghiên cứu khoa học. Hiệp ước có hiệu lực từ ngày 23/6/1961.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tính đến năm 2026, đã có 58 quốc gia tham gia hiệp ước. Các điều khoản chính gồm: Cấm quân sự hóa, cấm thử hạt nhân, thúc đẩy hợp tác khoa học, hạn chế khai thác tài nguyên thương mại.

Có thể du lịch tới châu Nam Cực?

Dù không có cư dân sinh sống lâu dài, châu Nam Cực vẫn cho phép hoạt động du lịch với quy định rất nghiêm ngặt.

Theo Hiệp hội quốc tế Các nhà điều hành tour du lịch Nam Cực (International Association of Antarctica Tour Operators, viết tắt là IAATO), mỗi năm có hàng chục nghìn du khách tới châu Nam Cực bằng tàu thám hiểm để khám phá băng tuyết, quan sát chim cánh cụt, hải cẩu và trải nghiệm vùng cực lạnh nhất thế giới.

Mùa du lịch ở châu Nam Cực thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3, khi thời tiết ấm hơn và băng biển tan bớt. Phần lớn các chuyến đi khởi hành từ Ushuaia – thành phố cực nam của Argentina.

Tuy nhiên, du lịch châu Nam Cực có chi phí rất cao do điều kiện vận chuyển khó khăn và yêu cầu bảo vệ môi trường nghiêm ngặt.

Dù không phù hợp để con người sinh sống lâu dài, châu Nam Cực vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với khí hậu toàn cầu và các nghiên cứu khoa học. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, lục địa băng giá này đang trở thành khu vực được thế giới đặc biệt quan tâm.