Thử xăng E10, dân mạng bảo 'yên tâm chạy', shipper nói 'rẻ tội gì không dùng'

Trải nghiệm chạy xe bằng xăng E10 đang là một trong những nội dung được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội trước thời điểm nhiên liệu này thay thế hoàn toàn xăng RON95 bị “khai tử” trên toàn quốc từ 1/6. Rất nhiều chủ xe đã bắt đầu làm quen với xăng E10 và đưa ra nhận xét, đánh giá từ thực tế sử dụng.

Đa số tài xế "yên tâm đổ E10", xe đời cũ "hơi nóng"

Nhiều tài xế bày tỏ sự hài lòng khi chuyển sang dùng loại nhiên liệu sinh học này. Huy Nguyễn, người đang lái chiếc xe ô tô sản xuất năm 2020 chia sẻ: "Nhiều người cứ sợ xăng sinh học yếu chứ tôi đổ E10 chạy thử tuyến Hà Nội - Hải Phòng khứ hồi, thấy xe thoát máy, đạp ga tới đâu phản hồi tới đó, không hề có hiện tượng trễ hay hụt hơi khi vượt. Đo lượng tiêu thụ trên đồng hồ thấy mức tiêu hao vẫn loanh quanh 7 lít/100km, ngang ngửa với RON95 trước đây".

Hoàng Quân, cũng là tài xế ô tô, chia sẻ: "Các bác cứ lo hỏng xe chứ tôi lật ngay sách hướng dẫn sử dụng ra xem, nhà sản xuất ghi rõ ràng là động cơ tương thích hoàn toàn với xăng có hàm lượng Ethanol lên đến 10% (E10). Tôi đổ chạy thử cả tuần nay, theo dõi kỹ thông số áp suất lốp, nhiệt độ nước làm mát thì mọi chỉ số đều nằm trong ngưỡng. Xe đi còn cảm giác thanh thoát, chuyển đổi là hoàn toàn hợp lý".

Hằng Nguyễn, người thường xuyên đi làm bằng xe máy, chia sẻ trải nghiệm của mình: "Tiện đường đi làm về, tôi ghé cây xăng làm đầy bình E10 cho chiếc Lead 125 đời 2023 xem thế nào. Cảm nhận đầu tiên là chạy dọc đường Trường Chinh, Hà Nội giờ cao điểm thấy ga khá nhạy, máy êm, không bị thốc như mọi người vẫn đồn".

Nhiều tài xế đã chuyển sang sử dụng xăng E10. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

Duy Quang, người có sở thích đi xe máy đường dài, viết: "Vừa làm chuyến khứ hồi hơn 120km từ Sài Gòn đi miền Tây bằng con Exciter 150 để test xăng E10. Điểm cộng lớn nhất là máy mát hơn rõ rệt. Bình thường chạy RON95 tầm 30km liên tục là hơi nóng từ lốc máy phả hầm hập vào hai bên bắp chân rất rát, nhưng hôm nay đi E10 cảm giác lốc máy dịu hơn hẳn. Chạy trên Quốc lộ 1A máy vẫn đanh, không bị rốc hay hụt hơi ở dải vận tốc 70 - 80km/h. Anh em chạy xe máy tương thích cứ yên tâm mà đổi".

Việt Hà kể về trải nghiệm của mình khi dùng xăng E10 cho chiếc xe máy SH: "Lúc đầu tôi cũng rén không dám đổ vì sợ xăng sinh học có hàm lượng nước cao làm rỉ sét kim phun điện tử của xe SH. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, tôi thấy tỷ số nén của SH cao (tầm 12:1), rất hợp với trị số octan cao của Ethanol để chống kích nổ sớm. Đổ chạy thử một bình thấy máy đi rất thoát, đặc biệt là khúc thốc ga từ 40 lên 60 km/h xe vọt lên nhanh".

Tuy nhiên, một số tài xế chạy các loại xe máy đời cũ lại cho biết họ có cảm giác xe nóng hơn. Huy Hữu, chạy xe máy đời 2010, viết: "Bình thường chạy RON95 đi làm khoảng 10km thì không nóng. Thế mà từ hôm đổi sang E10 thì cảm thấy nhiệt phả ra nóng hơn trước. Có lẽ một phần do thời tiết, một phần do xe cũ, chắc phải ra tiệm xe để nhờ họ bảo dưỡng thêm, khá xót".

Phạm Hiền, người có thú vui chạy xe Vespa cổ sản xuất trước năm 2000, loại xe chưa tương thích với xăng E10, chia sẻ: "Tôi đổ thử thì chạy cảm giác khó nổ máy, bị nhanh nóng. Do đặc tính hút cẩm của Ethanol, việc xăng sinh học E10 có thể làm mòn đường ống dẫn xăng hay chế hòa khí cũng là nỗi lo. Trên mạng bảo dòng xe cũ vẫn dùng được E5, nhưng do không có sách hướng dẫn nên tôi vẫn do dự chưa biết sắp tới có phải bỏ thú chơi xe cổ hay không".

Tài xế công nghệ thích E10 vì giá "mềm"

Về chi phí đổ xăng, nhiều cư dân mạng đánh giá tích cực về xăng E10. Một tài xế công nghệ nhẩm tính: "Anh em chạy dịch vụ như tôi thì cứ cái gì tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu. Một tháng tôi cày cuốc gần 4.000km, chỉ cần xăng E10 rẻ hơn RON95 tầm 800 đến 1.000 đồng mỗi lít thôi là cuối tháng đã dư ra được cả triệu bạc tiền bỉm sữa cho con rồi. Đã chạy thử 3 ngày nay, kinh tế thế này thì tội gì không đổi".

Quang Anh, người chuyên giao đồ ăn, nhận xét: "Anh em chạy dịch vụ giao hàng, chạy ship đồ ăn nội thành đổ E10 là chuẩn bài rồi. Lúc đầu tôi cũng rén, sợ đổ vào con Sirius Fi đi phố nhích từng mét giữa trời trưa nắng máy sẽ bị rốc hoặc nóng. Nhưng chạy thực tế 4 ngày nay mới thấy lo hão, xe lướt đi rất thanh thoát, phần lốc máy chỗ gác chân cảm giác mát hơn hẳn so với hồi chạy xăng 95. Giá lại mềm hơn thì tội gì không chạy để tối ưu hóa thu nhập".

Ngoài các lý do kỹ thuật hay chi phí, không ít người cho biết họ hoàn toàn ủng hộ việc chuyển hẳn sang xăng E10 vì dùng nhiên liệu xanh là xu hướng tất yếu.

Kim Nhung bày tỏ: "Tôi thấy việc chuyển sang xăng sinh học E10 là bước đi hoàn toàn đúng đắn và tất yếu của xã hội rồi. Thử nhìn ra thế giới mà xem, các nước phát triển như Mỹ, châu Âu hay gần mình nhất là Thái Lan, người ta đã phổ cập xăng E10, thậm chí là E20 chứ có phải mỗi Việt Nam đâu. Động cơ của các hãng xe lớn toàn cầu bây giờ đều được thiết kế để tương thích hoàn toàn với tiêu chuẩn nhiên liệu này, sách hướng dẫn sử dụng xe nào cũng ghi rõ ràng cả".

Khánh Vũ nêu quan điểm: "Bản thân tôi thường xuyên đi công tác nước ngoài nên thừa hiểu xăng sinh học là tiêu chuẩn bắt buộc ở các nền kinh tế lớn để hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng 0 (Net Zero). Bản chất của Ethanol là có trị số octan cao, giúp quá trình cháy trong buồng đốt diễn ra triệt để hơn, từ đó tối ưu hiệu suất và giảm lượng CO, CO2 xả ra không khí. Cái gì là xu hướng văn minh của tương lai thì mình chủ động đón nhận thôi".