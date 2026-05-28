Không khí có lọt được vào bình nhiên liệu làm xăng E10 tách pha?

Xăng sinh học E10 có thể “tách pha” do hút ẩm từ không khí đang là vấn đề khiến nhiều người dùng ô tô, xe máy lo ngại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật, hiện tượng này chỉ xảy ra trong một số điều kiện nhất định và chủ yếu liên quan tới việc để xe quá lâu không sử dụng.

Chia sẻ với phóng viên VTC News, anh Đỗ Hoàng Trung, chủ trung tâm dịch vụ ô tô PAC tại Hà Nội, cho biết nguyên tắc hoạt động của bình xăng là không kín hoàn toàn. Trong quá trình xe vận hành, mức nhiên liệu liên tục thay đổi nên luôn cần có sự đối lưu không khí giữa bên trong và bên ngoài bình chứa.

Bình xăng trên xe ô tô. (Ảnh: Brixton)

"Bình xăng luôn có thiết bị gọi là "ống thở’" để lưu thông khí. Áp suất đôi khi không cân bằng, nên ống thở này thực hiện nhiệm vụ để việc lưu thông xăng có thể thực hiện", anh Trung nói.

Theo anh Trung, việc không khí lưu thông vào bình xăng là đặc điểm kỹ thuật bình thường của hệ thống nhiên liệu, nhằm đảm bảo áp suất ổn định và giúp xăng được cấp đều cho động cơ.

Cấu tạo hệ thống bình xăng trên xe ô tô. (Ảnh: Brixton)

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Thế Lương - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội - cho rằng ethanol trong xăng E10 có đặc tính hút ẩm nhất định. Vì vậy, nếu xe để quá lâu không vận hành, cồn trong nhiên liệu có thể hấp thụ hơi nước từ môi trường và dẫn tới hiện tượng tách pha.

"Trong 1 tháng người dùng không sử dụng xe thì nên xúc rửa hệ thống nhiên liệu - đây là khoảng thời gian xăng ổn định. Nếu lâu hơn thời gian này, có thể xuất hiện tình trạng tách pha, hút hơi nước, ảnh hưởng tới chất lượng nhiên liệu và hoạt động của động cơ", PGS.TS Nguyễn Thế Lương khuyến cáo.

Các chuyên gia cũng cho rằng trong điều kiện sử dụng thông thường, người dùng không cần quá lo lắng về nguy cơ tách pha của xăng E10. Việc sử dụng xe thường xuyên, không để nhiên liệu tồn đọng quá lâu trong bình và bảo dưỡng định kỳ sẽ giúp hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng tới hệ thống động cơ.