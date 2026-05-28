Israel nã pháo dữ dội vào miền nam Lebanon

Hôm 27/5, diễn biến leo thang khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ban hành lệnh sơ tán cho một số khu vực trước cuộc tấn công mà họ mô tả là nhằm vào mục tiêu của Hezbollah.

Bản đồ do IDF công bố cũng đánh dấu nhiều khu vực rộng lớn thuộc vùng Tyre của Lebanon cần được sơ tán. Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee cảnh báo tất cả khu vực phía nam sông Zahrani đều được xem là "vùng chiến sự".

Xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Phóng viên của RT đưa tin từ quận Tyre, Lebanon cho biết người dân bắt đầu bỏ chạy khỏi thành phố. Nhiều người "ở lại suốt cuộc chiến, ngay cả lúc đỉnh điểm và sau khi lệnh ngừng bắn được ban hành, nhưng giờ đây họ đang đi theo con đường này về phía Saida và Beirut, tìm kiếm những khu vực an toàn hơn".

Trong tuyên bố được đăng tải vài giờ sau đó trên X, Lực lượng Phòng vệ Israel cũng khẳng định tấn công nhiều tòa nhà quân sự, trung tâm chỉ huy và các địa điểm phóng tên lửa được cho là do Hezbollah sử dụng ở thung lũng Bekaa và miền nam Lebanon. Khoảng 550 mục tiêu liên quan đến Hezbollah bị tấn công kể từ đầu tuần, đồng thời cho biết thêm các hoạt động xung quanh Tyre vẫn đang tiếp diễn.

Truyền thông Lebanon đưa tin về cuộc tấn công vào một số thị trấn phía nam, bao gồm Deir Amas, Braiqaa, Srifa và Toura. Quân đội Lebanon thông tin thêm một binh sĩ của họ thiệt mạng gần vị trí quân sự ở vùng Bekaa.

Hiện lực lượng Hezbollah tiếp tục hoạt động trả đũa chống lại quân đội Israel ở miền nam Lebanon. Hezbollah nhiều lần tuyên bố họ đang hành động để đáp trả việc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Việc ném bom dữ dội diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran chưa tìm thấy lối thoát, với việc Tehran khẳng định Israel phải ngừng hoạt động quân sự chống lại Hezbollah nếu muốn gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho rằng Israel chỉ nên tiến hành cuộc tấn công quân sự "có chọn lọc" ở Lebanon.

Theo Bộ Y tế Lebanon, ít nhất 3.213 người thiệt mạng và 9.737 người bị thương kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2.