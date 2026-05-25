Reuters: Israel lo mất ảnh hưởng với ông Trump trong đàm phán với Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận trong các cuộc trao đổi riêng rằng Tel Aviv hiện có rất ít khả năng tác động tới các quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới Iran. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba tháng qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 29/12/2025. (Ảnh: Reuters)

Theo hai nguồn tin Israel tiết lộ với Reuters, lo ngại của ông Netanyahu xuất phát từ việc Israel phần lớn bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ban đầu để chấm dứt cuộc chiến bùng phát sau chiến dịch không kích phối hợp giữa Mỹ - Israel.

Cả Mỹ và Iran hiện đều hạ thấp kỳ vọng về khả năng sớm đạt đột phá trong đàm phán, khi hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân Iran, yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt của Tehran cũng như cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah tại Lebanon.

Trong khi đó, ông Netanyahu yêu cầu Israel phải được duy trì quyền tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm vào những mối đe dọa mà nước này xác định trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Tuy nhiên, điều kiện này có thể khiến thỏa thuận đổ vỡ nếu Iran yêu cầu Israel chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự tại miền Nam Lebanon.

Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump, thỏa thuận dự kiến bao gồm việc Iran mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân, trước khi hai bên bước vào các vòng đàm phán tiếp theo liên quan tới chương trình hạt nhân. Mỹ và Iran hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp do Pakistan làm trung gian.

Các nguồn tin Iran nói với Reuters rằng trong những giai đoạn tiếp theo, hai bên có thể tìm ra “những công thức khả thi” nhằm giải quyết tranh cãi liên quan tới kho uranium làm giàu cấp độ cao của Tehran, bao gồm phương án pha loãng lượng vật liệu này dưới sự giám sát của cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, do thỏa thuận hiện chưa trực tiếp giải quyết các lo ngại của Israel về chương trình hạt nhân Iran cũng như kho uranium làm giàu của Tehran, ông Netanyahu là đã thừa nhận rằng Israel “hiện không có dư địa để tác động tới tổng thống Mỹ”, một quan chức Israel cho biết.

Văn phòng Thủ tướng Israel hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Tổng thống Trump: “Ông Netanyahu sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn”

Trong tuần qua, ông Trump và ông Netanyahu đã điện đàm ít nhất ba lần, trong bối cảnh giới chức Israel cho biết nước này đã chuẩn bị cho khả năng nối lại các đợt không kích phối hợp với Mỹ nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Sau cuộc điện đàm đầu tiên hôm 20/5, ông Trump được các phóng viên hỏi đã trao đổi gì với nhà lãnh đạo Israel.

“Ông ấy là một người rất tốt, ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn”, Tổng thống Mỹ nói.

Hai nhà lãnh đạo tiếp tục điện đàm vào tối 23/5. Đến ngày 24/5, sau cuộc gọi chung giữa ông Trump với các lãnh đạo vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan nhằm cập nhật tiến trình đàm phán với Iran, ông Trump và ông Netanyahu tiếp tục có cuộc trao đổi thứ ba.

Sau cuộc gọi này, ông Netanyahu lần đầu công khai đề cập tới thỏa thuận đang được xúc tiến với Iran, cho biết hai bên đã thảo luận về “bản ghi nhớ nhằm mở lại eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán sắp tới hướng tới một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân Iran”.

Các tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz nhìn từ Musandam, Oman ngày 25/5/2026. (Ảnh: Reuters)

Ông Netanyahu cho biết ông và ông Trump thống nhất rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải bao gồm việc “dỡ bỏ các cơ sở làm giàu uranium của Iran và đưa vật liệu uranium làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran”.

Nhà lãnh đạo Israel cũng cho biết ông Trump tái khẳng định quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa “trên mọi mặt trận, bao gồm Lebanon”.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào khu phố Bachoura ở trung tâm Beirut, Lebanon, trong bối cảnh xung đột giữa Hezbollah và Israel leo thang giữa cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran, ngày 12/3/2026. (Ảnh: Reuters)

Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục giao tranh bất chấp lệnh ngừng bắn ngày 16/4, được thiết lập sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận đình chiến rộng hơn.