Nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam hiếm hoi xuất hiện ở tuổi 93

Ngày 25/5, Trường Đại học Thăng Long tổ chức gặp mặt GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính – nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam và giao lưu với đoàn làm phim tài liệu về bà. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của giáo sư trước công chúng ở tuổi 93.

Bà còn là nhà sáng lập và hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Thăng Long - trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam. Đây cũng chính là tiền đề cho các trường đại học tư thục tại Việt Nam ra đời và phát triển về sau.

Dù từng học tú tài toàn phần tại Trường Chu Văn An, khi sang Pháp bà vẫn tiếp tục theo học tú tài Pháp bởi cha bà luôn quan niệm rằng, đi học là để trở về xây dựng đất nước, và muốn làm được điều đó thì phải theo đuổi các ngành khoa học.

Nữ giáo sư Toán học tiên phong xây dựng đại học ngoài công lập.

Tháng 5/1975, bà Hoàng Xuân Sính trở thành người phụ nữ nước ngoài đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ về Gr-phạm trù tại Đại học Paris 7 trước hội đồng gồm nhiều nhà toán học hàng đầu thế giới.

Sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ thành công, GS Hoàng Xuân Sính trở về nước, góp sức vào sự phát triển của nền giáo dục nước nhà, dốc sức đào tạo tiến sĩ với mong muốn có thể xây dựng một hệ thống toán học có trình độ cao, hoàn chỉnh ngay trong nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức giới thiệu và trình chiếu phim tài liệu “Giáo sư Hoàng Xuân Sính”. Phim tài liệu “Giáo sư Hoàng Xuân Sính” nằm trong hạng mục đề tài Danh nhân, Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá Việt Nam được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đặt hàng Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Thuộc chương trình “Điểm hẹn 87” - nơi tôn vinh những giá trị văn hóa, con người, lịch sử Việt Nam thông qua những thước phim tài liệu, “Giáo sư Hoàng Xuân Sính” lần đầu được công chiếu tới công chúng vào ngày 11/5 vừa qua tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.