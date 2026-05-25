Mazda CX-5 bản hybrid mở bán tại Nhật Bản: Hiệu suất vượt trội bản châu Âu

Sau gần một năm kể từ màn ra mắt toàn cầu vào giữa năm ngoái, mẫu xe đa dụng ăn khách Mazda CX-5 thế hệ thứ ba mới chính thức được mở bán tại thị trường nội địa Nhật Bản. Trước đó, dòng xe chiến lược này đã lần lượt tiếp cận người tiêu dùng tại thị trường châu Âu vào cuối năm ngoái và thị trường Bắc Mỹ vào đầu năm nay.

Điểm đáng chú ý trong lần xuất hiện này là việc Mazda đã tinh chỉnh hệ truyền động điện hóa dành riêng cho thị trường Nhật Bản với thông số ấn tượng hơn phiên bản đang phân phối tại châu Âu.

Mazda CX-5 bước sang thế hệ thứ ba với diện mạo cải tiến lớn ở hệ truyền động điện hóa.

Mazda áp dụng chiến lược phân tách cấu hình vận hành rõ rệt cho dòng xe này ở từng khu vực. Cụ thể, các phiên bản phân phối tại thị trường Bắc Mỹ vẫn trung thành với động cơ xăng truyền thống dung tích 2,5 lít không tích hợp công nghệ điện hóa.

Mặt trước Mazda CX-5 thế hệ mới thay đổi thiết kế hiện đại hơn.

Trong khi đó, người tiêu dùng châu Âu nhận được cấu hình lai xăng điện e-SkyActiv G nhưng có thông số khá khiêm tốn. Phiên bản vừa mở bán tại Nhật Bản được định vị nằm giữa hai thị trường trên khi cân bằng tốt giữa sức mạnh vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Phần đuôi xe tinh chỉnh cụm đèn hậu tăng nhận diện thương hiệu.

Về thông số kỹ thuật, Mazda CX-5 phiên bản Nhật Bản sử dụng khối động cơ dung tích 2,5 lít kết hợp cùng một mô-tơ điện phụ trợ, thuộc hệ thống lai xăng điện nhẹ (mild hybrid). Hệ thống này sản sinh tổng công suất đạt 176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 237 Nm.

Riêng mô-tơ điện đóng góp khoảng 6,4 mã lực và 60 Nm vào sức kéo tổng thể của phương tiện. Sức mạnh này vượt trội hơn hẳn so với phiên bản lai xăng điện tại thị trường châu Âu vốn chỉ đạt công suất tối đa 139 mã lực dù có cùng thông số mô-men xoắn.

Mặc dù vậy, cấu hình điện hóa tại Nhật Bản vẫn có hiệu suất thấp hơn một chút so với phiên bản thuần xăng đang bán ở Mỹ với khối động cơ truyền thống có công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm.

Khoang lái kỹ thuật số được thiết kế tối giản, sở hữu màn hình trung tâm cỡ lớn.

Mazda CX-5 thị trường Nhật Bản sử dụng duy nhất tùy chọn hộp số tự động sáu cấp, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian dưới dạng trang bị tùy chọn nâng cấp. Việc áp dụng cơ chế lai điện nhẹ thay vì lai điện hoàn toàn giúp xe cải thiện đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu, đồng thời duy trì được giá bán dễ tiếp cận để bảo toàn lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Trải qua 14 năm phát triển với ba thế hệ sản phẩm, CX-5 hiện là dòng xe quan trọng bậc nhất của thương hiệu ô tô Nhật Bản với tổng sản lượng tích lũy vượt mốc năm triệu chiếc trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh xu hướng điện hóa đang quyết định doanh số toàn cầu, việc bổ sung các cấu hình lai xăng điện mạnh mẽ hơn cho dòng xe biểu tượng được xem là bước đi mang tính sống còn đối với hãng xe Nhật Bản.