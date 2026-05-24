Chủ tịch Skoda: Epiq phải là xe điện bán chạy nhất hãng, vượt Elroq và Enyaq

Trong cuộc trao đổi với Báo Điện tử VTC News, ông Klaus Zellmer - Chủ tịch HĐQT Skoda Auto - cho biết Epiq là mẫu xe điện cơ bản mới của Skoda, có giá khởi điểm khoảng 26.000 euro (gần 800 triệu đồng) - mức giá được xem là rất cạnh tranh trong phân khúc SUV điện đô thị tại châu Âu.

"Tại châu Âu, mẫu xe này phải dẫn đầu bảng xếp hạng của chúng tôi với tư cách là mẫu xe riêng lẻ", ông Klaus Zellmer nhấn mạnh. “Epiq phải bán chạy hơn Elroq, Enyaq".

Kỳ vọng này được đặt trong bối cảnh Skoda đang tăng trưởng rất mạnh ở mảng xe điện, một phần giúp hãng lần đầu vươn lên vị trí hãng xe bán chạy thứ hai châu Âu trong quý đầu năm.

Trong quý I/2026, lượng xe điện hóa của Skoda tăng mạnh với 63.200 xe thuần điện (BEV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV) được bàn giao, tăng 71,4%. Riêng xe thuần điện đạt 51.800 xe - gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, hãng cũng bàn giao gần 175.000 xe thuần điện, tăng gần 120% so với năm trước đó.

Skoda Elroq hiện là mẫu xe điện bán chạy thứ hai châu Âu, trong khi Enyaq đứng thứ năm trong bảng xếp hạng doanh số xe điện tại khu vực này.

Theo Chủ tịch Klaus Zellmer, chính thành công của Elroq là nền tảng để Skoda tự tin tung ra Epiq - mẫu SUV điện đô thị nhỏ hơn và dễ tiếp cận hơn.

"Năm ngoái, Elroq với thiết kế lớn hơn cùng mức giá cao hơn đã nhận được sự quan tâm lớn", ông Klaus Zellmer cho biết.

Epiq là mẫu xe thương mại đầu tiên của Skoda sử dụng nền tảng thuần điện MEB+ của Volkswagen. Xe được định vị ở phân khúc SUV điện đô thị với chiều dài hơn 4,1 mét và giá khởi điểm khoảng 26.000 euro (gần 800 triệu đồng).

Mẫu xe nổi bật với ngôn ngữ thiết kế "Modern Solid" mới của Skoda, sử dụng mặt ca-lăng "Tech-Deck Face" thay cho lưới tản nhiệt truyền thống cùng hệ thống đèn LED chữ T đặc trưng.

Skoda cũng tập trung mạnh vào tính thực dụng và hiệu quả vận hành. Epiq có hệ số cản gió chỉ 0,275, hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10-80% trong khoảng 24 phút và tích hợp công nghệ sạc hai chiều, cho phép cấp điện cho thiết bị ngoại vi, hộ gia đình hoặc thậm chí hoàn ngược điện lên lưới điện.

Khoang nội thất theo phong cách tối giản với vật liệu tái chế thân thiện môi trường, đi kèm màn hình trung tâm 13 inch, hỗ trợ ứng dụng My Skoda và chìa khóa kỹ thuật số.

Phiên bản Epiq tiêu chuẩn sử dụng mô-tơ điện 135 mã lực cùng pin 37 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 306 km theo chuẩn WLTP. Trong khi đó, phiên bản cao cấp Epiq 55 mạnh 211 mã lực, dùng pin 52 kWh và có thể di chuyển tối đa khoảng 438 km.

Không chỉ Epiq, Skoda cũng đang chuẩn bị mở rộng mạnh danh mục xe điện với Skoda Peaq - mẫu SUV điện 7 chỗ cỡ lớn sẽ ra mắt trong một vài tháng tới.

Theo Chủ tịch Skoda, hãng không đặt nặng việc cân bằng giữa xe điện và xe động cơ đốt trong, mà tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm đủ cạnh tranh ở mọi hệ truyền động.

"Bạn chỉ cần sản xuất những chiếc xe chất lượng tốt, công nghệ cao và có tính cạnh tranh lớn", ông Klaus Zellmer nói. "Dù là hybrid, plug-in hybrid hay xe điện chạy pin, tất cả đều phải vượt kỳ vọng khách hàng với mức giá cạnh tranh".

Ngoài châu Âu, Skoda đang đẩy mạnh mở rộng tại các thị trường tăng trưởng như Ấn Độ và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Theo ông Zellmer, các thị trường ngoài châu Âu hiện mới chiếm khoảng 20% doanh số toàn cầu và hãng muốn tiếp tục nâng tỷ trọng này trong thời gian tới.