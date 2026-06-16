'Dành - giành sự sống': Khi nhiều bàn tay cùng giữ lại những nhịp tim

(VTC News) -

Hơn 8 năm qua, từ những hồ sơ bệnh án được gửi về qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, anh Cao Hoài Đức đã âm thầm đồng hành cùng 17 bệnh nhi mắc tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một tháng sau ca phẫu thuật tim, bé H.T.P. (3 tháng tuổi, Lào Cai) được gia đình đưa trở lại bệnh viện để tái khám. Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của em đã dần ổn định, quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi.

Chỉ ít tuần trước đó, P. phải trải qua ca phẫu thuật thắt ống động mạch khi chưa đầy một tháng tuổi. Gia đình em thuộc diện khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, khoản chi phí đưa con xuống Hà Nội điều trị từng là nỗi lo lớn với bố mẹ em.

Bé H.T.P. ngủ yên trong vòng tay mẹ vào ngày tái khám.

“Khi đó, hai vợ chồng chỉ nghĩ phải làm điều tốt nhất cho con nên quyết tâm đưa con xuống Hà Nội chữa bệnh, dù thực sự chưa biết xoay sở tiền bạc ra sao. May mắn thay, bệnh viện thông báo có nhà hảo tâm hỗ trợ toàn bộ chi phí. Chúng tôi thực sự vỡ òa trong hạnh phúc", mẹ bé nhớ lại.

Người đứng sau sự hỗ trợ kịp thời ấy là anh Cao Hoài Đức, một nhà hảo tâm đã hơn 8 năm âm thầm đồng hành cùng các bệnh nhi mắc tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Dành” yêu thương để “giành” lại cơ hội sống

Cơ duyên đưa anh Đức tới với hoạt động hỗ trợ bệnh nhi mắc tim bẩm sinh bắt đầu từ năm 2019, khi anh tình cờ biết tới lời kêu gọi hỗ trợ từ Quỹ Vì Tầm Vóc Việt - quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận - cho một em nhỏ 11 tuổi, người dân tộc Thái đến từ Nghệ An. Em cần được phẫu thuật tim trong khi gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập bấp bênh và không đủ khả năng chi trả chi phí điều trị.

Hiểu rằng trong hỗ trợ y tế nói chung và điều trị bệnh tim nói riêng, thời gian luôn là yếu tố then chốt và sự hỗ trợ kịp thời có thể mở ra cơ hội sống cho một đứa trẻ, anh Đức đã quyết định đồng hành.

“Trước hết, các em cần phải được sống. Sống tiếp mới làm nên những việc khác được”, anh nói.

Từ lần đầu tiên ấy, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tiếp tục là cầu nối, đều đặn tiếp nhận thông tin về các bệnh nhi mắc tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn từ bệnh viện và kết nối tới những nhà hảo tâm như anh Đức.

Sau hơn 8 năm, anh Đức đã đồng hành cùng 17 bệnh nhi đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Nghệ An, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn hay Ninh Bình.

Có em mới 1-2 tháng tuổi đã phải bước vào phòng mổ, có em đang tuổi đến trường nhưng sức khỏe ngày một suy giảm vì bệnh tim. Song tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: đứng trước ranh giới mong manh giữa cơ hội được điều trị và nỗi lo không đủ khả năng tài chính để tiếp tục chữa bệnh.

Anh Cao Hoài Đức trong một lần tới thăm bệnh nhi được hỗ trợ phẫu thuật tim trước ngày em xuất viện.

Khi được hỏi dùng ba chữ để mô tả hành trình đồng hành của mình suốt những năm qua, anh nói: “Giành sự sống”.

Mỗi ca bệnh đều là hành trình giành lại sự sống cho những trái tim bé nhỏ đang đứng trước ranh giới mong manh của bệnh tật và thời gian.

“Tim không còn đập đồng nghĩa là kết thúc sự sống. Trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim lại cần nhất điều này: được giành lại sự sống”, anh chia sẻ.

Đó không chỉ là cuộc chiến của một đứa trẻ còn quá nhỏ đã phải chống chọi với bệnh tật, là hành trình đầy áp lực của cha mẹ khi vừa lo sức khỏe cho con vừa gồng gánh kinh tế mà còn là cuộc chạy đua của đội ngũ y bác sĩ trong nỗ lực giữ lại từng nhịp đập cho những trái tim nhỏ.

Nhưng với anh Đức, chữ “giành” ấy cũng là “dành”. Là cha mẹ dành trọn thời gian và sức lực để chăm sóc con, y bác sĩ dành hết khả năng chuyên môn để chữa trị, các tổ chức kết nối nguồn lực như Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đồng hành tìm kiếm hỗ trợ; và cộng đồng, những nhà hảo tâm, dành đi một phần khả năng của mình để giữ lại cơ hội sống cho một đứa trẻ.

Tuy nhiên, hành trình “giành lại sự sống” chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng.

Trong suốt những năm đồng hành, anh Đức cho biết có những thời điểm dù gia đình đã cố gắng đến cùng, đội ngũ y tế đã dành tất cả khả năng chuyên môn, những nhà hảo tâm đã kịp thời chung tay, nhưng trái tim bé nhỏ vẫn ngừng đập.

Những mất mát như vậy khiến niềm vui sau mỗi ca điều trị thành công càng trở nên ý nghĩa hơn, bởi phía sau kết quả ấy không chỉ là việc một ca mổ diễn ra thuận lợi, mà còn là cơ hội để một đứa trẻ có thể tiếp tục lớn lên.

“Bất cứ ca nào Quỹ thông báo mổ thành công là tôi thấy vui mừng, mãn nguyện lắm”, anh chia sẻ.

Ươm mầm những cây non

Điều khiến anh Đức an tâm nhất sau mỗi ca mổ là biết rằng sự hỗ trợ ấy đã đến đúng thời điểm, giúp một đứa trẻ vượt qua giai đoạn nguy cấp nhất của bệnh tật.

Anh ví việc hỗ trợ các em nhỏ cũng giống như chăm sóc một cây non. Một cộng đồng muốn phát triển bền vững cần bắt đầu từ những mầm cây khỏe mạnh được chăm sóc từ sớm. Khi được bảo vệ đúng lúc, cây non ấy sẽ có cơ hội lớn lên vững vàng hơn để đủ sức chống chọi với giông bão.

“Tất cả cây cổ thụ đều xuất phát điểm từ một cây non. Cây non ở đây chính là những em nhỏ, là mầm xanh hy vọng của xã hội", anh nói.

H.A.G., học sinh lớp 9 tại Lai Châu, là một trong những “cây non” như thế.

Sau thời gian dài sống chung với chứng rối loạn nhịp tim, G. thường xuyên mệt mỏi, phải hạn chế vận động, việc học tập cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong khi đó, chi phí điều trị trở thành gánh nặng với gia đình có ba người con đang tuổi đến trường, nguồn thu chủ yếu dựa vào nương rẫy.

Thông qua sự kết nối của bệnh viện và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, anh Cao Hoài Đức đã hỗ trợ phần chi phí còn thiếu để G. được can thiệp tim mạch đúng thời điểm cần thiết. Trước ngày xuất viện, điều em mong chờ nhất không phải điều gì lớn lao, mà chỉ là sớm được quay lại lớp, tiếp tục những ngày học còn dang dở.

Nụ cười hồn nhiên luôn thường trực trên gương mặt của cậu bé H.A.G. khi em nghĩ tới ngày được quay lại trường lớp cùng bạn bè, thầy cô.

“Con cảm ơn Quỹ, cảm ơn chú và các bác sĩ đã giúp con có cơ hội chữa bệnh. Con thấy người dễ chịu hơn nhiều rồi, không còn mệt như trước. Con mong sớm được quay lại trường để học thật tốt. Con muốn được thi đỗ vào trường nội trú của tỉnh", G. chia sẻ.

“Trẻ được sống tiếp, được ăn, được học hành, được hoàn thiện bản thân mình, được vui chơi như những người bình thường là tôi đã mừng và hạnh phúc lắm rồi”, anh Đức nói.

Nhiều bàn tay cùng chung sức giữ lại những nhịp tim

Nhưng cũng giống như để một cây non lớn lên cần đủ đất lành để bén rễ, nguồn nước để phát triển và sự chăm sóc bền bỉ qua từng ngày, hành trình giữ lại sự sống cho những trái tim bé nhỏ ấy cũng chưa bao giờ là nỗ lực của riêng một cá nhân.

Đằng sau mỗi ca phẫu thuật hay can thiệp tim thành công là sự chung tay của nhiều phía: từ bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ trực tiếp điều trị, những tổ chức kết nối và huy động nguồn lực hỗ trợ như Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, các nhà hảo tâm sẵn sàng sẻ chia đúng thời điểm, cho tới chính sự kiên cường của những gia đình chưa từng từ bỏ hy vọng dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Chính sự chung tay ấy đã giúp những em nhỏ như H.T.P. hay H.A.G. có thêm cơ hội vượt qua thời điểm khó khăn nhất của bệnh tật, có thêm cơ hội tiếp tục lớn lên, học tập và trở lại với cuộc sống bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Hành trình giữ lại những nhịp tim trẻ thơ luôn cần thêm nhiều sự chung tay từ cộng đồng.

“Tôi mong ngày càng có nhiều người yêu thương và cùng chăm lo cho những trái tim của trẻ em. Khi trái tim các em khỏe mạnh, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng cũng có thêm cơ hội khỏe mạnh hơn. Và khi tất cả chúng ta cùng khỏe, đất nước mới có thể phát triển bền vững”, anh Đức chia sẻ.

Với những gia đình còn đang gặp khó khăn bởi chi phí điều trị, mỗi sự đồng hành đến đúng lúc đều có thể mở thêm một cơ hội sống cho trẻ nhỏ. Có lẽ, đó cũng là ý nghĩa của hành trình “dành - giành sự sống”. Khi có thêm nhiều bàn tay cùng chung sức, thêm nhiều người sẵn sàng dành đi một phần khả năng của mình, hành trình giữ lại những nhịp tim trẻ thơ cũng sẽ có thêm hy vọng được nối dài.