Cô gái 21 tuổi tử nạn khi nhảy bungee ở cầu tử thần, 6 người bị bắt giữ

(VTC News) -

Một vụ tai nạn nhảy bungee mạo hiểm kinh hoàng vừa xảy ra tại Brazil. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas (21 tuổi) đến cầu Bộ Xương (Ponte do Esqueleto) tại thành phố Limeira để tham gia thử thách nhảy bunge từ cầu xuống với độ cao 40m.

Các nhân viên đã đẩy cô gái trẻ xuống mà quên thắt dây an toàn. Trong đoạn clip ghi lại vụ việc, nhân chứng còn hét lên thất thanh: "Cẩn thận dây thừng", trước lúc 3 nhân viên đẩy nạn nhân xuống.

6 người liên quan đã bị bắt giữ, trong đó 3 người hiện bị truy tố tội giết người. Đặc biệt lời khai của nhóm nhân viên với cảnh sát khiến dư luận Brazil phẫn nộ.

Cô gái trẻ qua đời vì sự tắc trách của nhân viên.

Họ cho biết bản thân đang rất hoang mang, không hiểu lỗi sai bắt đầu từ đâu và ai là người chịu trách nhiệm buộc dây.

Trong một thông cáo gửi tới truyền thông địa phương, phía cảnh sát cho biết: "Họ không thể nhớ nổi sai sót nằm ở đâu, ai là người đáng lẽ phải cố định dây thừng, hay liệu có sự lơ là giám sát nào không. Họ rất vô trách nhiệm. Nhóm nhân viên này đang vô cùng bối rối vì họ đã làm công việc này từ lâu và chưa từng có tiền lệ nào như vậy xảy ra".

Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục và cảnh sát đang chờ đợi các báo cáo khám nghiệm pháp y.

Ông Murilo Felix, Thị trưởng Limeira, phát biểu trong một tuyên bố vào ngày 14/6 rằng, bên cạnh việc làm rõ hoàn cảnh dẫn đến cái chết của cô gái trẻ, điều cần thiết là phải xác định rõ trách nhiệm của bên quản lý.

Gia đình của nạn nhân vô cùng đau buồn sau tai nạn hy hữu. Mẹ của Maria chia sẻ lên trang cá nhân rằng cần phải điều tra kỹ để không còn những trường hợp tương tự.

Đây là tai nạn nghiêm trọng thứ ba xảy ra trên cầu Bộ Xương tại thành phố Limeira, làm dấy lên những làn sóng yêu cầu điều tra lại mức độ an toàn của công trình này. Trước đó, vào năm 2014, tại đây cũng từng có một ca tử vong do nhảy bungee không an toàn.

Cây cầu Bộ Xương ban đầu thuộc mạng lưới Đường sắt Liên bang Brazil (RFFSA) nhưng đã bị bỏ hoang khoảng 30 năm nay. Dẫu vậy, nơi đây vẫn là địa điểm thu hút đông đảo những người đam mê thể thao mạo hiểm và đây không phải bi kịch đầu tiên xảy ra tại địa danh này.

Cây cầu bỏ hoang nơi xảy ra vụ tai nạn.

Theo tờ báo địa phương, cây cầu đón khoảng 500 lượt khách ghé thăm mỗi tháng.

Vào tháng 4 năm 2024, Kelly Stefani de Oliveira Alves, 39 tuổi, đang đạp xe cùng chồng trên Cầu Bộ Xương thì bất ngờ mất thăng bằng do chân va phải một bờ tường thấp. Bi kịch xảy ra khi cô ngã lộn nhào khỏi cầu và rơi từ độ cao 15 mét cùng chiếc xe đạp, tử vong ngay tại chỗ.

Sau vụ tai nạn đó, Bộ Quản lý và Đổi mới Dịch vụ Công Brazil (MGI) đã yêu cầu đóng cửa cây cầu và đặt biển cảnh báo nguy hiểm để ngăn người dân đến gần. Thế nhưng, các hoạt động tại địa điểm này vẫn cứ tiếp diễn.

Đến tháng 8 năm 2025, lại có hai người phụ nữ ngã từ Cầu Bộ Xương và bị thương nặng. Một người được đưa đến bệnh viện Santa Casa de Limeira trong tình trạng nguy kịch, người còn lại bị đa chấn thương và gãy xương toàn thân.