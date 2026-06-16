Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 16/6/2026 - XSDLK 16/6

Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 16/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 16/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 16/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 16/6/2026 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 16/6/2026

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- XSDLK 9/6/2026

Kết quả xổ số Đắk Lắk (XSDLK) ngày 9/6/2026 có giải đặc biệt là 397486 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDLK 9/6, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 9/6/2026.

- XSDLK 2/6/2026

Kết quả xổ số ngày 2/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk mở thưởng có giải đặc biệt là 455852 và các hạng giải khác như sau:

XSDLK 2/6, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 2/6/2026.

- XSDLK 26/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công bố kết quả xổ số ngày 26/5/2026 với giải đặc biệt là 869390 và các hạng giải khác như sau:

XSDLK 26/5, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 26/5/2026.

- XSDLK 19/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk mở thưởng ngày 19/5/2026 như sau:

XSDLK 19/5, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 19/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDLK

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho vé sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).

Địa điểm nhận thưởng

Người trúng thưởng có thể đến một trong các địa điểm sau để làm thủ tục lĩnh thưởng:

- Trụ sở công ty xổ số kiến thiết của tỉnh hoặc thành phố phát hành vé trúng thưởng.

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc công ty xổ số phát hành vé.

- Đại lý vé số được công ty uỷ quyền làm thủ tục trả thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai gồm có đài Huế, Phú Yên sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba có đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu có đài Ninh Thuận và Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy có đài Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật có đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

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