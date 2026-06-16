Xây dựng tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa máy bay quy mô 360 triệu USD tại Vân Đồn

(VTC News) -

Ngày 16/6, tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Sun Group cùng Haeco, Japan Airlines và Toyota Tsusho ký kết thỏa thuận liên doanh đầu tư, phát triển tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO) trị giá 360 triệu USD.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chúc mừng việc ký kết hợp tác đầu tư xây dựng tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa máy bay tại Vân Đồn.

Dự án đánh dấu bước phát triển mới của Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn khi trở thành sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam hợp tác đầu tư tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay quy mô lớn. Điều này cũng mang tới cho Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn “cơ hội vàng” để bứt phá, trở thành đầu mối giao thông hàng không và trung tâm công nghiệp hàng không quan trọng của cả nước.

Theo thỏa thuận được ký kết, các bên sẽ cùng đầu tư và phát triển tổ hợp MRO trên diện tích trên 20 ha. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với khả năng tiếp nhận đồng thời 4 máy bay thân rộng và 2 máy bay thân hẹp, trở thành một trong những cơ sở bảo dưỡng tàu bay có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Sau đó, giai đoạn 2 dự kiến sẽ mở rộng diện tích và công suất của nhà chứa máy bay nhằm tối ưu hóa hoạt động khai thác và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Phối cảnh tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa máy bay.

Dự án dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028, được kỳ vọng sẽ tạo ra gần 1.000 việc làm, trong đó có khoảng 200 chuyên gia và lao động nước ngoài, góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật ngành hàng không chất lượng cao, lĩnh vực đang có nhu cầu cao về nhân lực và cần sự đầu tư bài bản, lâu dài.

Dự án được nghiên cứu trong bối cảnh Đông Nam Á đang là một trong những thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất thế giới, trong khi năng lực MRO, đặc biệt ở các hạng mục chuyên sâu, vẫn tập trung tại một số quốc gia như Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Tại Việt Nam, ngành hàng không được dự báo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, kéo theo nhu cầu MRO tăng nhanh hơn cả tốc độ mở rộng đội tàu bay. Theo ước tính của Cục Hàng không Việt Nam, quy mô thị trường MRO trong nước có thể đạt khoảng 7,4 tỷ USD vào năm 2030, trong khi năng lực hiện hữu mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu.

Tổ hợp MRO tại Vân Đồn bởi vậy được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường năng lực tự chủ kỹ thuật, giảm sự phụ thuộc vào các trung tâm MRO ở nước ngoài. Đây cũng được xem là nền tảng quan trọng để Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu và nâng cao vị thế cạnh tranh của ngành hàng không trong khu vực.

Chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways từ TP.HCM hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chiều 15/6.

Việc phát triển tổ hợp MRO tại Vân Đồn cũng sẽ nâng tầm năng lực tự chủ chiến lược cho Sun PhuQuoc Airways, giúp hãng hàng không của Sun Group chủ động trong việc bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, tối ưu hóa hiệu suất vận hành mà không còn phụ thuộc vào các trung tâm bảo dưỡng ở nước ngoài.

Trước đó, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways từ TP.HCM chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào chiều 15/6.

Sự kiện đánh dấu khai trương đường bay Vân Đồn – TP.HCM vào khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, gồm các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và Chủ nhật. Để đáp ứng nhu cầu của hành khách, Sun PhuQuoc Airways dự kiến sẽ tăng tần suất chặng bay này lên mỗi ngày một chuyến, bắt đầu từ tháng 8/2026.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chào đón những hành khách đầu tiên từ TP.HCM đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trên chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways.

Nhân dịp khai trương đường bay, Sun PhuQuoc Airways triển khai chương trình “Một tấm vé triệu niềm vui”, mang đến các ưu đãi trong hệ sinh thái Sun Group dành riêng cho hành khách trên chặng TP.HCM - Vân Đồn.

Theo đó, từ 15/6-15/7/2026, hành khách chỉ cần xuất trình thẻ lên tàu bay hoặc vé điện tử của chuyến bay TP.HCM - Vân Đồn cùng giấy tờ tùy thân sẽ được hưởng nhiều ưu đãi tại Quảng Ninh, bao gồm giảm 50% giá vé cáp treo Nữ Hoàng tại Sun World Hạ Long, ưu đãi 20% giá phòng tại Oakwood Hạ Long và giảm 20% dịch vụ ẩm thực tại nhà hàng The Market.