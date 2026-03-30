Khách quốc tế ấn tượng với dịch vụ của Sun PhuQuoc Airways

Ngày 29/3, chuyến bay quốc tế đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways đã chính thức cất cánh từ Phú Quốc đến Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), đánh dấu sự gia nhập chính thức của hãng hàng không mới nhất Việt Nam trên bầu trời quốc tế.

08h15 sáng, Sun PhuQuoc Airways chính thức mở quầy làm thủ tục các chuyến bay quốc tế tại Cảng HKQT Phú Quốc. Các hành khách dễ dàng nhận diện khu vực quầy check-in với đội ngũ tiếp viên mặt đất trong trang phục tông màu mocha nhã nhặn cùng nụ cười rạng rỡ.

Phong cách đón tiếp của đội ngũ tiếp viên được đánh giá chuyên nghiệp và thân thiện, luôn sẵn sàng hỗ trợ hành khách các thắc mắc nhỏ nhất, giúp tạo cảm giác dễ chịu ngay từ điểm chạm đầu tiên của hành trình.

Trước khi lên máy bay, hành khách đã được hãng hàng không trao tặng món quà chào mừng là chiếc gối chữ U Sunny, tạo sự thoải mái tối đa trên chuyến bay.

“Tôi rất ấn tượng với món quà dù nhỏ này nhưng thực sự ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm tinh tế của hãng với hành khách. Chiếc gối màu vàng hình mặt trời rất dễ thương.” Anh Kiến Minh - một du khách Đài Loan vừa có chuyến du lịch 5 ngày tại Phú Quốc chia sẻ.

11h30 sáng, chuyến bay mang số hiệu 9G510 đã rời đường băng sân bay Phú Quốc, đưa những hành khách đầu tiên đến với Đài Bắc.

Chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Đào Viên lúc 16h10 (giờ địa phương) với nghi thức phun vòi rồng. Hành khách được chào đón nồng nhiệt và trao quà tặng chào mừng là thẻ iPASS phiên bản đặc biệt giới hạn của SPA. Đây là thẻ trả trước đa năng phổ biến tại Đài Loan, dùng để thanh toán giao thông công cộng và mua sắm tại cửa hàng tiện lợi.

Ở chiều Đài Bắc, đã diễn ra lễ chào mừng khai trương đường bay với nghi thức cắt băng trang trọng. Các tiếp viên trong nghi thức cúi chào đặc trưng của hãng chính thức chào đón những hành khách đầu tiên làm thủ tục đến với đảo Ngọc.

Bước lên khoang hành khách, ấn tượng đầu tiên của du khách quốc tế là nụ cười niềm nở, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tinh tế của đội ngũ tiếp viên.

Là hãng hàng không “full-service” nên trong các chuyến bay khách được phục vụ suất ăn đầy đủ. Phần khai vị là salad củ sen và cà rốt kiểu Nhật. Món chính có hai lựa chọn là món Việt với thịt heo xào dứa ăn kèm cơm trắng, hoặc món Á với gà xé trộn dầu hành dùng cùng cơm. Suất ăn đi kèm bánh mì mềm, bơ và tráng miệng là panna cotta dừa, đường thốt nốt.

Hành khách có nhiều lựa chọn thưởng thức đồ uống từ rượu vang, bia thủ công Sun KraftBeer, đến trà xanh nhài, cà phê chọn lọc từ “thủ phủ” cà phê lớn nhất Việt Nam là Lâm Đồng.

Chuyến bay đưa hơn 200 hành khách từ Đài Loan (Trung Quốc) đã chính thức hạ cánh tại Cảng HKQT Phú Quốc lúc 20h20 trong nghi thức phun vòi rồng và đón chào nồng nhiệt của hãng hàng không.

Chị Mỹ Hoa, du khách Đài Loan trên chuyến bay đến Phú Quốc cảm thấy bất ngờ với chất lượng dịch vụ trải nghiệm của hãng hàng không. “Thật bất ngờ là với giá vé này tôi có thể trải nghiệm dịch vụ trọn gói chất lượng cao thế này. Các bạn tiếp viên rất thân thiện và tinh tế. Hy vọng sẽ có nhiều du khách Đài Loan biết đến hãng hơn. Một trải nghiệm hành trình rất nhớ.”

Từ nay đến hết năm 2026, Sun PhuQuoc Airways sẽ mở thêm các đường bay quốc tế kết nối Phú Quốc với Seoul, Busan, Singapore, Bangkok, Hong Kong, Kuala Lumpur, New Delhi và Mumbai.