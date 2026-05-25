Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội có tân hiệu trưởng

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh – Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/6/2026.

PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh có chuyên môn nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực: Luật Quốc tế; Luật Thương mại, Kinh tế Quốc tế và Tư pháp quốc tế. Ông Vinh cũng là tác giả và đồng tác giả của nhiều giáo trình, sách chuyên khảo, bài báo quốc tế và quốc gia có uy tín.

Ông Nguyễn Tiến Vinh từng tốt nghiệp cử nhân luật năm 1995 tại Khoa Luật của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; tốt nghiệp thạc sĩ Luật quốc tế năm 1997 tại Đại học Libre de Bruxelles, Bỉ. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ về Luật học và chính trị học loại xuất sắc năm 2013, tại Đại học Paris Denis Diderot, Pháp.

Trước khi giữ chức vụ mới, ông Vinh công tác tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 1997 đến năm 2019 lần lượt qua các vị trí: Giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp. Trong thời gian này, ông Vinh từng đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Hành chính – Tổng hợp; Chủ nhiệm Bộ môn Luật quốc tế của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ tháng 11/2019 đến tháng 7/2022, ông giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức cán bộ của Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 1/2022, ông được điều động về công tác kiêm nhiệm tại Viện Trần Nhân Tông, giữ chức vụ Phó Viện trưởng. Từ tháng 12/2022, ông chính thức giữ chức vụ Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông.