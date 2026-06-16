Bắt kẻ phóng hỏa đốt công ty của em gái khiến cha ruột và người khác tử vong

(VTC News) -

Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống khởi tố bị can, bắt giam Trần Ngọc Lynh (53 tuổi, ngụ ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa Lynh với những người thân trong gia đình. Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, khoảng 7h40 ngày 8/6, Trần Ngọc Lynh điều khiển xe máy mang theo xăng đến Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy, tại ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt các quyết định. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Đây là doanh nghiệp do bà T.T.N.L., em ruột của Lynh, làm Giám đốc. Khi đến nơi, Lynh đi vào khu vực bên trong công ty rồi bất ngờ tạt xăng vào nhiều vị trí trong nhà xưởng. Sau đó, người này dùng lửa châm đốt khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội ,nhanh chóng bao trùm khu vực xảy ra vụ việc.

Sau khi gây án, Lynh rời khỏi hiện trường. Vụ cháy nghiêm trọng khiến nhiều người bên trong không kịp thoát thân. Hậu quả làm ông T.N.L. (82 tuổi, cha ruột của Lynh) và bà L.T.T.H. (42 tuổi) tử vong.

Ngoài thiệt hại về người, vụ hỏa hoạn còn gây hư hỏng lớn về tài sản của doanh nghiệp với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Qua quá trình thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Trần Ngọc Lynh là người thực hiện hành vi phóng hỏa.

Làm việc với cơ quan công an, Lynh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt giam đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án cũng như các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.