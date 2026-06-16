Xác minh danh tính phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ B-52 Mỹ cháy rụi ở sa mạc

(VTC News) -

Ít nhất 8 người thiệt mạng sau khi máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại căn cứ không quân Edwards ở bang California. “Chúng tôi đã mất đi 8 người Mỹ tuyệt vời”, ông James Hayes, Phó chỉ huy căn cứ không quân Edwards nói.

Hiện trường vụ rơi máy bay. (Video: Reuters)

Hình ảnh ghi từ trực thăng cho thấy gần như không còn gì sót lại của chiếc máy bay sau vụ rơi xảy ra vào khoảng 11h20 trưa 15/6 theo giờ địa phương, theo thông báo từ căn cứ. Căn cứ không quân Edwards nằm tại khu vực hẻo lánh phía bắc thành phố Los Angeles.

Quân đội Mỹ đã thành lập một hội đồng an toàn tạm thời để thu thập các dữ kiện ban đầu, làm cơ sở cho cuộc điều tra chính thức về vụ tai nạn. Theo ông Hayes, toàn bộ quá trình điều tra có thể kéo dài tới 6 tháng. Các lực lượng cứu hộ đã được điều động ngay sau khi máy bay rơi. Trong một bài đăng trước đó trên mạng xã hội, căn cứ Edwards cho biết những đánh giá ban đầu cho thấy “không có khả năng sống sót” trong vụ tai nạn.

Toàn bộ sân bay quân sự này đóng cửa sau sự cố, đồng thời mọi chuyến bay dự kiến hạ cánh tại đây đều được chuyển hướng.

Theo thông tin ban đầu, tổ lái đang thực hiện một nhiệm vụ bay thử nghiệm thường lệ trước khi xảy ra tai nạn. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra.

Căn cứ thử nghiệm hàng không

Căn cứ không quân Edwards cách Los Angeles khoảng 161 km về phía bắc và là nơi diễn ra nhiều chương trình thử nghiệm máy bay bí mật của Không quân Mỹ. Chiếc máy bay gặp nạn là máy bay ném bom B-52 Stratofortress.

Loại máy bay này thường có kíp lái gồm 5 người và đã phục vụ trong Không quân Mỹ hơn 70 năm. B-52 được phát triển trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhằm mang lại cho Mỹ ưu thế đáng kể về năng lực răn đe hạt nhân chiến lược, đặc biệt trong đối đầu với Liên Xô khi đó.

Được thiết kế để mang cả vũ khí thông thường lẫn vũ khí hạt nhân, B-52 từng tham gia nhiều cuộc xung đột lớn của Mỹ trong đó có các chiến dịch quân sự gần đây tại Trung Đông.