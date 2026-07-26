Bệnh viện Mắt Sông Cầu Bắc Ninh khám, tặng quà gần 1.000 người có công dịp 27/7

(VTC News) -

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bệnh viện Mắt Sông Cầu Bắc Ninh triển khai nhiều chương trình khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà miễn phí dành cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện mắt Sông Cầu Bắc Ninh khám chữa bệnh cho hơn 100 người có công trên địa phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, trong các ngày 20 và 21/7, bệnh viện phối hợp với Trạm Y tế phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, cấp phát thuốc và trao quà cho 320 người có công trên địa bàn.

Cũng trong ngày 20/7, đơn vị phối hợp với Trạm Y tế phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh khám và tặng quà cho 104 người có công.

Tiếp nối chuỗi hoạt động tri ân, ngày 26/7, Bệnh viện Mắt Sông Cầu Bắc Ninh phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Ninh tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 500 người có công tại phường Phù Khê.

Không chỉ thực hiện khám tổng quát, các y, bác sĩ còn trực tiếp tư vấn chăm sóc sức khỏe, khám chuyên khoa mắt, phát hiện sớm các bệnh lý về mắt ở người cao tuổi, hướng dẫn chế độ điều trị và chăm sóc phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng chính sách.

Các bác sĩ trẻ của Bệnh viện mắt Sông Cầu, Bắc Ninh tham khám, chữa bệnh cho người có công.

Bác sĩ Hà Văn Linh, đại diện Bệnh viện Mắt Sông Cầu Bắc Ninh, cho biết hoạt động là dịp để đội ngũ y, bác sĩ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Mỗi lần được trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho các bác thương binh, bệnh binh hay thân nhân liệt sĩ, chúng tôi đều cảm nhận rõ giá trị của sự tri ân. Điều mong muốn lớn nhất của đội ngũ y, bác sĩ là góp phần chăm sóc sức khỏe để các bác sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo", bác sĩ Linh chia sẻ.

ThS. Bác sĩ Phan Văn Dũng cho rằng, chăm sóc sức khỏe cho người có công không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà còn là nghĩa cử thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

"Mỗi phần quà trao đi là một lời tri ân của đội ngũ y, bác sĩ đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc. Chúng tôi mong muốn thông qua những đợt khám sức khỏe miễn phí sẽ giúp phát hiện sớm các bệnh lý về mắt, tư vấn điều trị kịp thời, góp phần chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công. Đây cũng là hoạt động mà bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì như một trách nhiệm với cộng đồng", bác sĩ Dũng cho biết thêm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, thăm hỏi động viên bác sĩ Bệnh viện Mắt Sông Cầu và Nhân dân đang được thăm khám trong chương trình tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh.

Là một trong những người được khám sức khỏe trong chương trình, thương binh Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1955, số 10 ngõ 44, phường Kinh Bắc) xúc động chia sẻ: "Tuổi đã cao nên mắt và sức khỏe có nhiều vấn đề. Được các bác sĩ khám rất tận tình, hướng dẫn chu đáo và còn được nhận quà, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Sự quan tâm này khiến chúng tôi thấy những hy sinh của mình luôn được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhớ".

Cùng chung niềm xúc động, thương binh Nguyễn Hữu Hộ (SN 1951, tổ dân phố Bất Phí, phường Nhân Hòa) cho biết:

"Chúng tôi rất vui khi được các bác sĩ đến tận địa phương khám bệnh miễn phí. Không chỉ được kiểm tra sức khỏe, tư vấn điều trị mà còn được hỏi han, động viên ân cần. Đây là món quà tinh thần rất ý nghĩa đối với những người lính đã đi qua chiến tranh như chúng tôi".

Lãnh đạo Bệnh viện mắt Sông Cầu Bắc Ninh và UBND phường KInh Bắc tặng quà, thuốc cho các bệnh nhân.

Theo đại diện Bệnh viện Mắt Sông Cầu Bắc Ninh, các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí, chăm sóc sức khỏe cộng đồng sẽ tiếp tục được đơn vị duy trì trong thời gian tới, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội của đội ngũ thầy thuốc, đồng thời thể hiện sự tri ân thiết thực đối với người có công với cách mạng.