Thắng Lào 5-0 ở ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan vẫn bị chê

(VTC News) -

Tối 25/7 tại Viêng Chăn (Lào), đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 5-0 trước Lào ở lượt trận đầu tiên bảng B giải ASEAN Cup 2026. Đội bóng xứ chùa vàng thể hiện sự vượt trội về mọi mặt.

Tuy vậy, Sarayoot Chaikamdee, cựu tiền đạo huyền thoại của đội tuyển Thái Lan với biệt danh "Joe 5 Yards", vẫn đăng tải dòng trạng thái chỉ ra những điều khiến anh chưa hài lòng ở đội nhà.

"Tại sao các cầu thủ của chúng ta lại bị chuột rút vào khoảng phút 75-80? Rất ít cầu thủ bị chuột rút ở sân chơi World Cup", Sarayoot Chaikamdee viết.

Dù thắng đậm Lào với tỷ số 5-0, đội tuyển Thái Lan vẫn nhận về chỉ trích. (Ảnh: FAT)

Bên cạnh đó, cựu tiền đạo huyền thoại còn tỏ ra bức xúc với chiến thuật của toàn đội. Ở những phút cuối trận, Sarayoot Chaikamdee tiếp tục đăng thêm một dòng trạng thái khác: "Tại sao không cố ghi thêm nhiều bàn thắng hơn? Chúng ta đã dẫn 5-0 trước phút 70, lại còn chơi 11 người đấu với 10 người, vậy mà lại lùi về phòng ngự bên phần sân nhà, thay vì tiếp tục pressing".

Dù giành chiến thắng đậm trước đối thủ, đội tuyển Thái Lan không được Sarayoot Chaikamdee đánh giá cao về tinh thần thi đấu. Sau khi ghi 2 bàn thắng và đối thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp ở cuối hiệp một, Thái Lan thi đấu thong thả. Đội khách kiểm soát bóng 64% ở hiệp 2, tung ra 8 pha dứt điểm, trong đó 6 lần trúng đích. Lần lượt Yotsakorn Burapha, Sarach và Kakana ghi thêm 3 bàn để ấn định tỷ số 5-0.

Quan điểm của Sarayoot Chaikamdee nhận được sự chú ý bởi anh là một trong những tiền đạo xuất sắc của bóng đá Thái Lan, sở hữu bảng thành tích đáng nể. Anh từng khoác áo đội tuyển Thái Lan trong giai đoạn 2003-2008, góp công giúp "Voi chiến" giành HCV SEA Games 2003 tại Việt Nam, đồng thời đoạt danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu. Ngoài ra, anh từng có 1 lần vô địch King's Cup.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Sarayoot ghi 26 bàn thắng. Trong suốt 16 năm thi đấu chuyên nghiệp, cựu tiền đạo 45 tuổi hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới Thai League và trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá Thái Lan cán mốc 100 bàn thắng, sau Pipop On-Mo.

Tuy nhiên huấn luyện viên Anthony Hudson lại dành nhiều lời khen cho các học trò, đồng thời cho biết chấn thương của tiền vệ kỳ cựu Sarach Yooyen không quá nghiêm trọng.

"Tôi rất hài lòng với trận đấu này vì chúng tôi đã khởi đầu giải đấu bằng một chiến thắng. Đội có nhiều cầu thủ mới và một điều tích cực nữa là không có ai gặp chấn thương nghiêm trọng. Tất cả đều thi đấu đúng theo chiến thuật đã đề ra", ông nói.

HLV Thái Lan, ông Anthony Hudson. (Ảnh: FAT)

Ông cũng cho biết toàn đội sẽ nhanh chóng trở về Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo: "Sau trận này, chúng tôi sẽ lập tức trở về Thái Lan và tập trung phục hồi thể lực cho các cầu thủ nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu kế tiếp. Lúc này, toàn đội cần tập trung vào từng trận một và luôn nỗ lực hết khả năng.

Tôi cũng xin cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ. Tôi thực sự rất ấn tượng khi các cổ động viên đã đến đây để ủng hộ chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau và đã cố gắng hết sức để cổ vũ".

Bên cạnh chiến thắng đậm, tuyển Thái Lan cũng đón nhận tin vui về tình hình của Sarach Yooyen. Tiền vệ kỳ cựu này phải rời sân sau một pha va chạm, khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên, HLV Hudson khẳng định tình hình không đáng ngại, chỉ là vết bầm tím nhẹ sau tình huống tranh chấp.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Thái Lan sẽ trở về sân Rajamangala để tiếp đón Malaysia ở lượt trận thứ hai thuộc bảng B ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h ngày 1/8. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng.