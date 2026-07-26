Bí mật phía sau kiệt tác opera kinh điển 'La Traviata' sắp công diễn tại Hà Nội

(VTC News) -

Một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của nghệ thuật opera thế giới - La Traviata sẽ ra mắt khán giả Việt Nam trong hai đêm 30 và 31/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Đây là phiên bản được chuyển nguyên từ Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Italy), nơi vở được biểu diễn thường xuyên từ năm 2024.

Điểm đặc biệt của lần công diễn này không chỉ nằm ở việc quy tụ khoảng 120 nghệ sĩ, nhạc công và ca sĩ opera hàng đầu Italy mà còn ở quy mô đầu tư hiếm thấy dành cho một chương trình nghệ thuật hàn lâm tại Việt Nam.

120 nghệ sĩ Italy sẽ biểu diễn kiệt tác "La Traviata" ở Nhà hát Hồ Gươm.

Để mang nguyên bản vở diễn đến Việt Nam, ê-kíp đã vận chuyển gần 1 tấn trang phục và đạo cụ từ châu Âu sang Hà Nội. Toàn bộ phục trang được đóng trong 12 thùng hàng, trong khi phần bối cảnh sân khấu được sản xuất tại Việt Nam theo đúng bản thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật từ phía Italy.

Điểm nhấn của sân khấu là chiếc đèn chùm rộng khoảng 4 m, cao hơn 5 m - một trong những đạo cụ sân khấu có kích thước lớn nhất từng được chế tác trong nước.

Theo bà Elena Piñuela, phụ trách hậu cần của đoàn nghệ thuật Italy, ban đầu các chuyên gia khá lo ngại liệu phía Việt Nam có đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật khắt khe hay không. Tuy nhiên, sau quá trình nghiệm thu, họ đánh giá chất lượng đạo cụ và sân khấu gần như tương đồng với những gì được thực hiện tại Italy.

Lần công diễn này cũng đánh dấu lần đầu tiên Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste - một trong những nhà hát opera lâu đời và danh tiếng nhất Italy - đưa phiên bản La Traviata tới Đông Nam Á, với Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên trong khu vực. Trước đó, đoàn từng lưu diễn tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Macau (Trung Quốc).

Đại diện Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste cho biết ê-kíp vẫn giữ nguyên cấu trúc lịch sử, âm nhạc và cốt truyện của tác phẩm, đồng thời bổ sung một số ngôn ngữ dàn dựng hiện đại trong thiết kế sân khấu và phục trang nhằm giúp vở diễn gần gũi hơn với khán giả đương đại.

Ít ai biết rằng La Traviata được chuyển thể từ vở kịch Trà hoa nữ (La Dame aux Camélias) của nhà văn Alexandre Dumas (con). Câu chuyện này lại được lấy cảm hứng từ cuộc đời của Marie Duplessis, một kỹ nữ nổi tiếng ở Paris vào thế kỷ XIX.

Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên ở Đông Nam Á của nhà hát opera lâu đời và danh tiếng nhất Italy Giuseppe Verdi di Trieste.

Marie Duplessis được biết đến bởi nhan sắc, sự thông minh và từng có mối quan hệ với nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới văn chương, nghệ thuật.

Marie Duplessis qua đời vì bệnh lao năm 1847 khi mới 23 tuổi. Sự ra đi của bà đã khiến Alexandre Dumas (con) viết nên Trà hoa nữ, với nhân vật Marguerite Gautier được xây dựng dựa trên hình ảnh của Marie Duplessis.

Ít năm sau, nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi chuyển thể tác phẩm này thành vở opera La Traviata.

Khi ra mắt lần đầu tại Nhà hát La Fenice (Venice, Italy) vào năm 1853, tác phẩm từng gây tranh cãi vì chủ đề được xem là nhạy cảm vào thời điểm đó.

Dù vậy, nhờ âm nhạc giàu cảm xúc và câu chuyện tình yêu đầy bi kịch, La Traviata nhanh chóng chinh phục khán giả trên khắp thế giới.

Sau hơn 170 năm, đây vẫn là một trong những vở opera được biểu diễn nhiều nhất trên thế giới và luôn nằm trong danh sách những kiệt tác kinh điển của Giuseppe Verdi.