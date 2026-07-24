XSMB 24/7/2026 - Kết quả XSMB hôm nay thứ 6 ngày 24 tháng 7

Kết quả KQXS miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 24/7/2026

XS miền Bắc 24/7. KQXSMB ngày 24/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Hải Phòng. Kết quả xổ số hôm nay 24/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 24/7 - Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất hôm nay

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- Xổ số miền Bắc ngày 23/7/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 23/7/2026

KQXSMB ngày 23/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/7/2026.

- XSMB 22/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 22/7/2026

KQXS miền Bắc ngày 22/7/2026, XS miền Bắc thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/7/2026.

- XSMB 21/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 21/7/2026

KQXS miền Bắc ngày 21/7/2026, XS miền Bắc thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Quảng Ninh (XSQN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ Hai: XSMB được tổ chức quay thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Quay số mở thưởng do Quảng Ninh (XSQN) tổ chức.

- Thứ Tư: Quay số mở thưởng tại Bắc Ninh (XSBN) thực hiện.

- Thứ Năm: Hà Nội (XSHN) thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Hải Phòng (XSHP) tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Quay số mở thưởng ở tại Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình (XSTB) thực hiện quay số mở thưởng.

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Sau khi mua vé xổ số miền Bắc, người chơi nên bảo quản tờ vé cẩn thận cho đến khi có kết quả mở thưởng. Vé cần được giữ nguyên vẹn, không rách, nhòe mực, tẩy xóa hoặc hư hỏng để đảm bảo đủ điều kiện lĩnh thưởng.

Nếu tờ vé bị biến dạng hoặc không còn nguyên trạng, công ty xổ số có thể từ chối chi trả dù dãy số trên vé trùng với kết quả trúng thưởng. Vì vậy, việc giữ gìn vé cẩn thận là rất cần thiết để bảo vệ quyền lợi của người chơi.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB)

Người chơi có nhiều cách để cập nhật kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB). Trong đó, chương trình quay số mở thưởng được truyền hình trực tiếp từ 18h15 hằng ngày trên các đài truyền hình địa phương.

Ngoài việc theo dõi trên truyền hình, bạn cũng có thể tra cứu kết quả qua tin nhắn tổng đài để nhận thông tin nhanh, tuy nhiên dịch vụ này sẽ phát sinh cước phí.

Nếu muốn xem kết quả miễn phí, hãy truy cập vtcnews.vn. Đây là kênh cập nhật KQXSMB đầy đủ, nhanh chóng và chính xác ngay sau mỗi kỳ quay thưởng.

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