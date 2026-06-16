Video cột khói đen khổng lồ từ hiện trường rơi máy bay B-52 Mỹ, 8 người tử nạn

(VTC News) -

Cột khói đen khổng lồ bốc bay sau khi máy bay ném bom B-52 rơi xuống mặt đất.

Hình ảnh quay từ trực thăng tại hiện trường vụ tai nạn liên quan đến máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ cho thấy một khu vực rộng lớn ở sa mạc Mojave bị cháy đen và vẫn còn bốc khói. Khu vực bị ảnh hưởng có diện tích tương đương một sân bóng đá. Các xe cứu hộ và lực lượng nhanh chóng được điều động đến hiện trường.

Trong video do Fox News ghi lại cũng cho thấy không có mảnh vỡ nào đủ lớn để nhận diện máy bay ném bom chiến lược B-52 sau khi gặp nạn, dường như nó bị phá hủy hoàn toàn.

Tài khoản Air Force Amn/Nco/Snco chuyên đăng tư liệu về không quân Mỹ cũng công bố hình ảnh dường như được chụp tại hiện trường, cho thấy đám cháy lớn và cột khói khổng lồ bốc lên tại căn cứ.

Góc nhìn khác về vụ tai nạn do tài khoản Air Force Amn/Nco/Snco đăng tải trên Facebook.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ rơi ngay sau khi cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards ở hạt Kern, bang California, vào ngày 15/6. Sự cố khiến toàn bộ thành viên có mặt trên máy bay thiệt mạng.

"Máy bay ném bom chiến lược B-52 chở theo 8 người để thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm thường kỳ bị rơi sau khi cất cánh lúc 11h20 ngày 15/6 (giờ địa phương). Dấu hiệu sơ bộ cho thấy không ai có thể sống sót. Lực lượng khẩn cấp có mặt tại hiện trường, chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm và kiểm đếm nhân sự", Không đoàn Thử nghiệm số 412 thuộc không quân Mỹ cho biết.

Đám cháy đen tại hiện trường. (Video: Fox News)

B-52 là máy bay ném bom hạng nặng, bay thử lần đầu vào năm 1954, ban đầu được thiết kế cho chiến tranh với Liên Xô. Nó được nâng cấp liên tục để duy trì hoạt động trong nhiều thập kỷ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Chiếc máy bay ném bom khổng lồ này có thể mang nhiều loại vũ khí, bao gồm bom và tên lửa hành trình với sải cánh rộng 56m và chiều dài 48m.

Theo bản thông tin của Không quân Mỹ về loại máy bay này, phi hành đoàn thường gồm 5 người: một chỉ huy máy bay, một phi công, một hoa tiêu radar, một hoa tiêu và một sĩ quan tác chiến điện tử. Với tầm hoạt động lên đến 14.162 km, máy bay có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Mỹ nhiều lần triển khai loại máy bay ném bom B-52 trong các cuộc xung đột như ở vùng Vịnh, Iraq, Afghanistan và gần đây nhất là ở Iran.