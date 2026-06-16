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Khủng hoảng pin mặt trời ở Trung Quốc, 5 tập đoàn lỗ nặng
(VTC News) -
Chỉ trong thời gian ngắn, ngành công nghiệp pin mặt trời Trung Quốc từ đỉnh cao đã lao dốc nhanh, đẩy hàng loạt "ông lớn" vào cảnh thua lỗ.
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