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Khủng hoảng pin mặt trời ở Trung Quốc, 5 tập đoàn lỗ nặng

(VTC News) -

Chỉ trong thời gian ngắn, ngành công nghiệp pin mặt trời Trung Quốc từ đỉnh cao đã lao dốc nhanh, đẩy hàng loạt "ông lớn" vào cảnh thua lỗ.

VTC News
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