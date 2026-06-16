Cape Verde lập kỉ lục vô tiền khoáng hậu, Tây Ban Nha có thông số đáng xấu hổ

(VTC News) -

Tính từ thời điểm thống kê được lưu lại từ World Cup 1966, trận đấu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde sở hữu nhiều thông số đáng chú ý.

Tây Ban Nha trải qua trận đấu đầy bế tắc và tiền đạo Mikel Oyarzabal là cầu thủ đầu tiên không chạm được bóng lần nào trong 30 phút đầu tiên của trận đấu. Điều này nói lên rằng đội bóng xứ bò tót đã gặp nhiều khó khăn như thế nào trước hàng thủ được tổ chức tốt của Cape Verde.

Tây Ban Nha (áo đỏ) bị cầm hòa trong ngày ra quân World Cup 2026.

Thầy trò huấn luyện viên De La Fuente kiểm soát 74% thời lượng bóng lăn trên sân nhưng Cape Verde chỉ phạm lỗi một lần trong suốt cả trận đấu. Phút 16, Sindy Cabral có tình huống vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết với Marcos Llorente. Đây là pha bóng duy nhất mà trọng tài chính thổi phạt các cầu thủ Cape Verde.

Đại diện châu Phi đi vào lịch sử các kì World Cup khi là đội bóng có số lần phạm lỗi trong một trận đấu ít nhất.

Vozinha - người hùng của bóng đá Cape Verde cũng là thủ môn lớn tuổi nhất từng giữ sạch lưới trong trận ra mắt World Cup. Anh đã 40 tuổi và có 14 năm thi đấu cho Cape Verde. Ít người biết rằng thủ thành này thậm chí đang thất nghiệp sau khi chia tay CD Chaves trước khi World Cup khởi tranh không lâu.

Tuy nhiên, không phải cột mốc nào cũng tệ hại với Tây Ban Nha. Tiền vệ Gavi trở thành cầu thủ 21 tuổi thứ 6 trong lịch sử tham dự hai kì World Cup. Trước đó, những người đạt được vinh dự này gồm Pele, Norman Whiteside, Rigobert Song, Salomon Olembe và Samuel Eto'o.

Trở lại với trận đấu gặp Cape Verde, Tây Ban Nha dồn ép đối thủ trong cả trận đấu. Nhưng hàng công thiếu sắc bén với sự xuất hiện của Mikel Oyarzabal - Ferran Torres cùng màn trình diễn khó tin của Vozinha khiến Tây Ban Nha bế tắc.

Tây Ban Nha đành chấp nhận kết quả hòa thất vọng 0-0, tỉ số rất ít ai nghĩ tới trước giờ bóng lăn.