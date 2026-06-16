(VTC News) -

Cúc tần là cây gì?

Cúc tần còn có tên khác là cây lức, từ bi, phật phà (Tày), là loại cây bụi, cao 1-2m. Cành mảnh, có lông sau nhẵn. Lá mọc so le, màu lục xám, mép khía răng, gần như không cuống. Hoa tím nhạt, hình đầu, mọc thành ngù ở ngọn. Quả nhỏ, có cạnh. Toàn cây có lông tơ và mùi thơm. Trên cây thường có dây tơ hồng mọc và sống ký sinh.

Uống nước lá cúc tần tươi có tác dụng gì?

Cúc tần có vị đắng, cay, mùi thơm, tính ấm; tác dụng tán phong hàn, tiêu độc, lợi tiểu, tiêu đờm và hỗ trợ tiêu hóa. Trong cúc tần chứa tinh dầu, flavonoid, vitamin C cùng nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học có lợi cho sức khỏe.

Cúc tần còn có tên khác là cây lức, từ bi, phật phà (Ảnh minh họa)

Dưới đây là một số công dụng của nước lá cúc tần tươi theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống:

Hỗ trợ giải cảm, hạ sốt

Một trong những công dụng nổi tiếng nhất của cúc tần là hỗ trợ điều trị cảm mạo, cảm lạnh và sốt nhẹ.

Lá cúc tần thường được kết hợp với lá chanh, sả để nấu nước uống hoặc xông hơi giúp cơ thể ra mồ hôi, từ đó hỗ trợ hạ sốt và giảm cảm giác mệt mỏi.

Hỗ trợ giảm ho và các triệu chứng đường hô hấp

Nước lá cúc tần còn được nhiều người sử dụng khi bị ho, đau họng hoặc viêm đường hô hấp trên. Các hoạt chất trong cúc tần có đặc tính kháng viêm tự nhiên, giúp làm dịu niêm mạc hô hấp, giảm kích ứng cổ họng và hỗ trợ long đờm.

Hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp

Đây là công dụng được nhắc đến khá nhiều trong cả y học cổ truyền và dân gian. Lá cúc tần chứa các hợp chất có khả năng hỗ trợ kháng viêm, từ đó giúp giảm cảm giác đau nhức ở người mắc các bệnh lý cơ xương khớp.

Ngoài việc đắp ngoài hoặc chườm nóng, nhiều người còn sử dụng nước sắc từ lá cúc tần để hỗ trợ giảm đau nhức lưng, mỏi gối, phong thấp và các cơn đau do thời tiết thay đổi. Tuy nhiên, cúc tần chỉ có vai trò hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị do bác sĩ chỉ định.

Hỗ trợ tiêu hóa

Theo Đông y, cúc tần giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi, chướng bụng và giúp ăn ngon miệng hơn. Một số hoạt chất trong lá cúc tần còn được cho là có tác dụng hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và làm giảm cảm giác khó chịu sau bữa ăn.

Đây là lý do loại lá này thường được dùng trong một số món ăn dân gian hoặc sắc nước uống với lượng vừa phải.

Hỗ trợ lợi tiểu và đào thải độc tố

Cúc tần có tác dụng lợi tiểu, giúp tăng đào thải nước và hỗ trợ chức năng bài tiết của cơ thể. Việc sử dụng nước lá cúc tần đúng cách có thể giúp giảm cảm giác nặng nề, khó chịu do tích nước nhẹ.

Tuy nhiên, những người mắc bệnh thận hoặc đang điều trị bằng thuốc lợi tiểu cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Lá cúc tần chứa các hợp chất có khả năng hỗ trợ kháng viêm (Ảnh minh họa)

Cách nấu nước lá cúc tần tươi

Chuẩn bị nguyên liệu: 30 - 50g lá cúc tần tươi và 700 - 1.000ml nước sạch.Cách thực hiệnRửa sạch lá cúc tần.

Cho vào nồi cùng nước đun sôi khoảng 10 - 15 phút, sau đó chắt lấy nước uống trong ngày. Có thể kết hợp thêm vài lát gừng hoặc sả để tăng hương vị và hỗ trợ giải cảm.

Lưu ý khi uống nước lá cúc tần tươi

Mặc dù là thảo dược tương đối lành tính, người dùng vẫn cần lưu ý:

Không nên lạm dụng hoặc uống thay hoàn toàn nước lọc.

Phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Người đang dùng thuốc điều trị bệnh mạn tính cần hỏi ý kiến nhân viên y tế để tránh tương tác không mong muốn.

Nếu xuất hiện dấu hiệu dị ứng như ngứa, nổi mẩn hoặc khó chịu sau khi uống, cần ngừng sử dụng và theo dõi sức khỏe.

Uống nước lá cúc tần tươi có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ giải cảm, giảm ho, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, cải thiện tiêu hóa và tăng cường đào thải dịch thừa. Tuy nhiên, đây chủ yếu là biện pháp hỗ trợ tăng cường sức khỏe và không thay thế cho các phương pháp điều trị y khoa. Để đảm bảo an toàn, người dùng nên sử dụng với liều lượng hợp lý và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế khi cần thiết.