Ông Trump: Mỹ sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

(VTC News) -

Ngay sau thông tin 2 binh lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn của Iran được công bố, kênh NewsNation đưa tin nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa khẳng định Washington sẽ "không bao giờ" để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Đồng thời, ông Trump mô tả cái chết của 2 quân nhân Mỹ là "điều rất đau buồn". "Chúng tôi không muốn chứng kiến điều đó xảy ra. Họ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ vì đất nước", ông Trump nói với kênh NewsNation.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông tin 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Jordan khi đẩy lùi cuộc tấn công từ Iran bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Ngay sau đó, CENTCOM tuyên bố bắt đầu cuộc không kích mới nhằm vào Iran để “trừng phạt nhanh chóng” nước này.

“Cuộc tấn công được thiết kế để làm suy yếu hơn nữa khả năng đe dọa hoạt động vận chuyển thương mại của Iran tại eo biển Hormuz và nhanh chóng trừng phạt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, vì tấn công binh sĩ Mỹ tại Jordan đêm qua”, thông báo không cung cấp thêm chi tiết.

Theo hãng tin Mehr, địa điểm gần thành phố Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran bị tấn công. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại đối với các khu dân cư hay cơ sở hạ tầng thương mại.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành khuyến cáo đi lại, kêu gọi công dân Mỹ trên khắp thế giới "nâng cao cảnh giác" trong bối cảnh "căng thẳng gia tăng tại Trung Đông".

“Do căng thẳng leo thang ở Trung Đông, môi trường an ninh vẫn phức tạp với nguy cơ leo thang khó lường”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Cảnh báo nêu rõ việc hủy chuyến bay và đóng cửa không phận định kỳ có thể gây gián đoạn giao thông. Các cơ sở ngoại giao của Mỹ bị nhắm mục tiêu, bao gồm những cơ sở bên ngoài Trung Đông và cảnh báo các bên ủng hộ Iran có thể tấn công “lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc địa điểm liên quan đến Mỹ và người Mỹ trên toàn thế giới”.

Iran tiến hành loạt cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái gần như hàng ngày nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông, kể từ khi Washington nối lại cuộc tấn công quy mô lớn vào đầu tháng 7.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cũng tuyên bố dạy cho Mỹ một “bài học không thể nào quên” trong tuyên bố bằng văn bản, sau khi Tehran liên tục cảnh báo “toàn bộ khu vực sẽ phải trả giá” cho cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạ tầng dân sự Iran.