Xe lu rơi khỏi xe tải, người đi đường thoát nạn trong gang tấc

Chiều 30/7, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Công an TPH.CM) đã hoàn tất công tác xử lý hiện trường vụ xe lu rơi từ trên xe tải xuống đường Trần Văn Giàu (đoạn qua phường Tân Tạo), giao thông qua khu vực dần trở lại bình thường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, xe tải mang biển số TP.HCM chở theo một chiếc xe lu, lưu thông trên đường Trần Văn Giàu theo hướng từ đường Võ Trần Chí về đường Tên Lửa.

Khi vừa qua cầu vượt tỉnh lộ 10B một đoạn, tài xế điều khiển xe tải rẽ trái để quay đầu về hướng đường Võ Trần Chí. Trong lúc ôm cua, chiếc xe lu trên thùng xe tải bất ngờ chao đảo rồi rơi xuống mặt đường.

Hiện trường tai nạn.

Thời điểm xảy ra sự cố, nhiều phương tiện đang lưu thông sát bên cạnh. Theo các nhân chứng, một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo cháu bé khoảng 12 tuổi khi phát hiện xe lu đổ xuống, đã lập tức ôm cháu nhảy ra ngoài để tránh bị xe lu đè.

Sau sự cố, tài xế điều khiển xe tải di chuyển phương tiện đến khu vực gần đó để tìm nơi dừng đỗ. Tại hiện trường, chiếc xe lu nằm chổng bánh giữa đường, dầu nhớt từ phương tiện chảy tràn ra mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt và khiến giao thông qua khu vực ùn ứ, kẹt xe cục bộ.

Xe cẩu đến xử lý hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng Đội CSGT Phú Lâm nhanh chóng có mặt phong tỏa một phần hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông. Một xe cẩu chuyên dụng được huy động để cẩu chiếc xe lu vào sát lề đường.

Đến gần 15h cùng ngày, chiếc xe lu được di dời khỏi hiện trường. Đơn vị vận chuyển cũng tiến hành rải cát lên khu vực dầu nhớt tràn, vệ sinh mặt đường nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.