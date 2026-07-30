Ông Đinh Văn Nơi chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm liên quan đất đai ở Phú Quốc

(VTC News) -

Ngày 30/7, ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc chủ trì buổi làm việc quan trọng với nhiều đơn vị để bàn về công tác đảm bảo an ninh trật tự và quản lý Nhà nước tại đảo ngọc.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, Sở Tư pháp, Công an đặc khu, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm tại Phú Quốc, các Trạm Biên phòng, UBND đặc khu cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn.

Ông Đinh Văn Nơi - Bí thư đặc khu Phú Quốc yêu cầu siết chặt kỷ cương bộ máy, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm đất rừng... đưa Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh. (Ảnh: Khánh Hoàng)

Tại cuộc họp, ông Đinh Văn Nơi đã đưa ra những chỉ đạo mạnh mẽ, yêu cầu siết chặt toàn diện kỷ cương bộ máy, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm đất rừng, buông lỏng quản lý và quyết tâm đưa Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Theo cơ quan chức năng, 7 tháng đầu năm 2026, Công an đặc khu cùng các lực lượng chức năng đã bám sát địa bàn, chủ động triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh trấn áp tội phạm. Cụ thể, lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 78/103 vụ (đạt 75,72%), bắt và xử lý 189 đối tượng.

Đặc biệt, công tác phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%. Triệt xóa 11 điểm đánh bạc, 3 điểm mại dâm và giáo dục răn đe hàng trăm lượt đối tượng.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và khởi tố 83 vụ với 131 đối tượng, thu giữ hơn 1kg ma túy các loại. Qua kiểm tra nhanh 2.525 người, đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 74 trường hợp.

Trong 7 tháng đầu năm, Công an đặc khu Phú Quốc tiếp nhận và giải quyết 140/178 tố giác, tin báo tội phạm (đạt 78,6%), không để xảy ra tình trạng tồn đọng quá hạn. Bắt giữ 13 đối tượng truy nã (trong đó có 1 đối tượng truy nã quốc tế).

Đồng thời thành lập kênh phản ánh du lịch, hỗ trợ xử lý 113 trường hợp du khách gặp sự cố đặt phòng; bóc gỡ 37 bài viết có nội dung xấu độc trên không gian mạng và xử phạt vi phạm hành chính các cá nhân thông tin sai sự thật.

Bí thư đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Khánh Hoàng)

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo đặc khu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: Công tác nghiệp vụ cơ bản còn mặt hạn chế, tình hình tai nạn giao thông tăng và còn cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Nơi đánh giá cao sự nỗ lực của các lực lượng nhưng cũng dành phần lớn thời gian chấn chỉnh những mặt tồn tại, đặc biệt là tình trạng buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng trái phép trên đất rừng và tác phong làm việc của cán bộ.

Nhấn mạnh về thực trạng đất rừng bị lấn chiếm, xây dựng trái phép làm resort, nhà hàng… ông Đinh Văn Nơi yêu cầu khẩn trương thống kê, phân loại và dẹp bỏ ngay các vi phạm.

Ông cũng cho biết, lãnh đạo đặc khu sẽ cho rà soát lại, ai vi phạm sẽ xử lý triệt để.

Để giữ vững bình yên cho đảo ngọc, ông Đinh Văn Nơi yêu cầu lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm tại Phú Quốc, Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát các đường lên xuống đảo. Tập trung đẩy mạnh phong trào thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi, quyết không để các đối tượng cộm cán, xã hội đen hoành hành.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc còn yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và lực lượng công an phải thay đổi tư duy phục vụ nhân dân. Cụ thể là không được né tránh tiếp dân, phải chủ động tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư của người dân. Không để nhân dân vì bức xúc mà phải cầm đơn từ đi khiếu kiện.

Trong thực hiện nhiệm vụ cán bộ, chiến sĩ làm việc với dân phải lễ phép, nhã nhặn, kiên trì thuyết phục. Tuyệt đối không có tư tưởng đối đầu với nhân dân.

Bí thư Đảng uỷ đặc khu cho biết sẽ trực tiếp tự mình hoặc nhờ đồng đội điện kiểm tra ngẫu nhiên các đường dây nóng tiếp nhận thông tin trên địa bàn để kiểm tra quy trình và thái độ xử lý công việc của từng đơn vị.