'Phép màu' giảm cân: Sút 25kg sau 6 tháng nhờ thay đổi cách bày biện đồ ăn

(VTC News) -

James Shadbolt (40 tuổi, sống tại Poole, Anh), người từng gặp nhiều khó khăn khi chạy nhảy, chơi bóng đá cùng các con, đã giảm hơn 25kg chỉ trong vòng 6 tháng sau khi thay đổi thói quen ăn uống và sinh hoạt. Động lực lớn nhất giúp anh quyết tâm thay đổi đến từ một biến cố sức khỏe nghiêm trọng xảy ra với người thân trong gia đình.

James cho biết hành trình giảm cân của anh bắt đầu sau khi chứng kiến bố dượng, ông Kevin, bị ngừng tim tại nhà vào tháng 12/2023. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp chuẩn bị tâm lý. Sau khi được con trai đánh thức và báo tin ông Kevin ngã gục trên sàn bếp, James lập tức hô hấp nhân tạo cho bố dượng trước khi đội ngũ y tế đến hiện trường.

“Tôi chỉ nhớ cảm giác hoảng loạn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đến giờ vẫn còn khá mơ hồ trong ký ức. Tôi thậm chí không có thời gian để nghĩ chuyện gì đang xảy ra hay điều tồi tệ nhất có thể đến”, James kể.

May mắn là ông Kevin đã hồi phục hoàn toàn sau sự cố. Tuy nhiên, trải nghiệm cận kề sinh tử đó của người thân trở thành lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với James.

James Shadbolt lúc chưa giảm cân. (Ảnh: James Shadbolt)

Người đàn ông 40 tuổi cho biết sau sự cố ấy, anh nhận ra bản thân cũng đang bỏ bê sức khỏe. Cảm giác mệt mỏi kéo dài vào cuối năm 2023 khiến anh hiểu rằng nếu không thay đổi, có thể một ngày nào đó anh cũng khiến gia đình mình phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự.

Bước sang năm 2024, James tìm đến liệu pháp EMDR (phương pháp trị liệu tâm lý giúp não bộ tự chữa lành các ký ức đau buồn) nhằm vượt qua những ảnh hưởng tâm lý sau biến cố. “Tôi nhận ra việc lơ là sức khỏe không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn tác động trực tiếp đến vợ và các con. Tôi tự hứa sẽ làm mọi cách để gia đình không phải trải qua những gì chúng tôi vừa chứng kiến”, anh nói.

Trong quá trình tìm kiếm giải pháp giảm cân, vợ anh, Penney, đã biết đến MAN v FAT - chương trình kết hợp giải bóng đá dành cho nam giới thừa cân với hoạt động hỗ trợ giảm cân. Là người rất yêu bóng đá khi còn trẻ, James nhanh chóng bị thu hút và quyết định tham gia.

Ban đầu, anh đều đặn tham gia các buổi cân đo hàng tuần của chương trình; sau đó tìm hiểu thêm về dinh dưỡng và cách giảm mỡ thông qua podcast của huấn luyện viên thể hình Eric Roberts để xây dựng kế hoạch phù hợp với bản thân.

James không lựa chọn chế độ ăn quá khắt khe. Anh vẫn tiếp tục thưởng thức những món mình yêu thích như pizza hay bánh mì kẹp thịt, nhưng học cách kiểm soát khẩu phần và ăn với lượng vừa phải. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là cân đo lượng thực phẩm trong mỗi bữa ăn và theo dõi lượng calo tiêu thụ hằng ngày.

Cùng với đó, anh cũng thay đổi cách bày biện thức ăn. Theo James, việc này giúp anh hiểu chính xác mình đang ăn bao nhiêu, từ đó đưa ra những lựa chọn hợp lý hơn. “Là đầu bếp, tôi luôn ở giữa rất nhiều món ăn mỗi ngày. Chính vì vậy, việc nhận thức rõ lượng thực phẩm mình tiêu thụ thực sự rất hữu ích”, anh chia sẻ.

James cho rằng bài học lớn nhất trong quá trình giảm cân là không cần theo đuổi sự hoàn hảo: “Tôi nhận ra mình chỉ cần đưa ra những lựa chọn hợp lý một cách nhất quán và tìm được phương pháp phù hợp với công việc cũng như cuộc sống gia đình”.

Song song với việc điều chỉnh chế độ ăn, James duy trì luyện tập cùng MAN v FAT. Khi đã giảm được lượng cân đáng kể, anh chuyển sang tập luyện sức mạnh và tham gia chương trình huấn luyện của Eric Roberts để nâng cao thể lực.

Nhờ kiên trì thực hiện những thay đổi này, James giảm hơn 25kg chỉ sau 6 tháng. Hiện nay, người cha 4 con cảm thấy khỏe mạnh hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi ngoài 20 tuổi.

Người cha 4 con đã giảm 25kg trong 6 tháng. (Ảnh: James Shadbolt)

Điều khiến James hài lòng nhất là không chỉ giảm cân, anh còn thay đổi rõ rệt về sức khỏe; nhịp tim lúc nghỉ ngơi, huyết áp và chỉ số cholesterol đều được cải thiện tích cực.

Quan trọng hơn, anh không còn tìm cách né tránhvận động như trước. “Giờ đây tôi có thể chạy, đá bóng, đạp xe và tham gia mọi hoạt động cùng các con thay vì chỉ đứng nhìn. Có thể nói ’đồng ý‘ mỗi khi các con muốn chơi thể thao là điều có ý nghĩa vô cùng lớn với tôi”, James nói, cho biết mình đang có thể trạng tốt nhất kể từ cuối lứa tuổi thiếu niên hoặc đầu lứa tuổi 20.

James cũng nhận thấy những thay đổi tích cực trong cuộc sống hằng ngày khi vợ và các con đều nhận xét anh tràn đầy năng lượng, tập trung hơn. Thậm chí, các con anh bắt đầu quan sát và học theo thói quen ăn uống lành mạnh của bố.

Anh chia sẻ câu chuyện của mình trong khuôn khổ chiến dịch “Wake-up Call” (Lời cảnh tỉnh) do Benenden Health triển khai nhằm tìm hiểu lý do nhiều nam giới chỉ bắt đầu quan tâm đến sức khỏe sau khi trải qua một biến cố lớn.

Khảo sát trên 2.000 nam giới tại Anh trong độ tuổi từ 35 đến 55 cho thấy 62% từng bỏ qua các triệu chứng hoặc vấn đề sức khỏe khiến họ lo lắng. Trong khi đó, 76% thừa nhận họ thường ưu tiên chăm sóc sức khỏe của người thân hơn là quan tâm đến chính bản thân mình.