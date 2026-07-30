Siêu thị LOTTE MART Bắc Giang chính thức khai trương

(VTC News) -

Sở hữu vị trí đắc địa tại Lô TM, Trung tâm VHTTDV Bắc Giang, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, LOTTE MART Bắc Giang được phát triển theo mô hình bán lẻ mới. Siêu thị được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 6.900 m², trong đó khoảng 5.870 m² diện tích sàn kinh doanh với quy mô gồm 2 tầng.

LOTTE MART Bắc Giang chính thức khai trương, đi vào hoạt động vào sáng 30/7.

Tầng 1 tập trung toàn bộ các gian hàng của siêu thị LOTTE MART, từ các ngành hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng gia dụng, chăm sóc sức khỏe,... còn tầng 2 quy tụ nhiều thương hiệu mua sắm, ẩm thực và giải trí.

Với mô hình tích hợp mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí trong một không gian thiết kế hiện đại và đặt trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, LOTTE MART Bắc Giang hướng đến trở thành điểm đến yêu thích mới của người tiêu dùng địa phương.

Nhân dịp khai trương, LOTTE MART Bắc Giang triển khai chương trình rút thăm trúng thưởng từ ngày 30/7 đến hết ngày 28/8, khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận phiếu tham gia chương trình với cơ hội trúng giải đặc biệt là xe điện VinFast VF3 phiên bản Eco trị giá hơn 300 triệu đồng.

Song song, siêu thị triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại, như giảm đến 50%, Mua 1 Tặng 1, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác để tri ân những khách hàng đầu tiên.