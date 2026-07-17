Mô hình siêu thị mới của LOTTE MART sắp khai trương tại Bắc Giang

(VTC News) -

Tọa lạc tại Lô TM, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Dịch vụ thành phố Bắc Giang, trên trục đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, LOTTE MART Bắc Giang có vị trí thuận tiện ngay trung tâm. Siêu thị được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 6.900 m², với khoảng 5.870 m² diện tích sàn kinh doanh với quy mô gồm 2 tầng.

Theo tiết lộ của đại diện LOTTE MART Việt Nam, bên cạnh các ngành hàng thế mạnh như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng thiết yếu và sản phẩm nhập khẩu, khu vực sản phẩm từ Hàn Quốc là một trong những điểm nhấn nổi bật, tạo sự khác biệt cho LOTTE MART Bắc Giang.

Từ thực phẩm chế biến, đồ ăn tiện lợi, đồ uống đến nhiều sản phẩm mang hương vị đặc trưng của Hàn Quốc.

LOTTE MART Bắc Giang sắp đi vào hoạt động không chỉ đánh dấu bước mở rộng tiếp theo trong mạng lưới bán lẻ của LOTTE MART tại Việt Nam, còn tạo ra một điểm đến thương mại - dịch vụ hiện đại tại khu vực trung tâm Bắc Giang.

Với mô hình tích hợp mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm vui chơi, giải trí, LOTTE MART được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, nâng cao khả năng tiếp cận hàng hóa chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân địa phương.