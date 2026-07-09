Khai trương LOTTE MART Tây Ninh, khách hàng có cơ hội trúng ô tô VinFast VF 3

(VTC News) -

Nổi bật là chương trình rút thăm trúng thưởng với giải đặc biệt là ô tô điện VinFast VF 3 Eco trị giá hơn 300 triệu đồng dành cho khách hàng may mắn nhất.

LOTTE MART vừa chính thức khai trương siêu thị thứ 16.

Tọa lạc tại TTC Plaza, số 217 - 219 đường 30/4, phường Tân Ninh, LOTTE MART Tây Ninh hiện diện nổi bật với diện tích kinh doanh khoảng 2.675 m². Siêu thị gồm 2 tầng, được bố trí tại tầng B1 và tầng 1 của trung tâm thương mại, hứa hẹn trở thành điểm đến mua sắm, ẩm thực và vui chơi mới dành cho người dân địa phương.

Cơ hội trúng ô tô cùng loạt ưu đãi lớn

Nhằm chào đón những khách hàng đầu tiên, LOTTE MART Tây Ninh triển khai chương trình rút thăm trúng thưởng dành cho khách hàng thành viên trong thời gian từ ngày 9/7 đến hết ngày 7/8.

Theo đó, khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm từ 400.000 đồng trở lên tại khu vực tự chọn sẽ có cơ hội nhận phiếu tham gia chương trình. Giải đặc biệt của chương trình là một xe ô tô điện VinFast VF 3 Eco trị giá hơn 300 triệu đồng.

Chương trình bốc thăm trúng thưởng xe VinFast VF3 Eco nhân dịp khai trương siêu thị LOTTE MART Tây Ninh.

Song song với chương trình rút thăm trúng thưởng, từ ngày 9/7 đến 15/7, LOTTE MART Tây Ninh triển khai chương trình “Ưu đãi tưng bừng – Mừng khai trương” với mức giảm giá lên đến 50% và nhiều ưu đãi mua 1 tặng 1 trên đa dạng ngành hàng. Các sản phẩm khuyến mại trải rộng từ thực phẩm, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc gia đình đến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Nhiều sản phẩm yêu thích tại các khu vực Poongmiso, Yorihada Kitchen, 365 FRESH… cũng áp dụng mức giá ưu đãi trong dịp khai trương, mang đến cơ hội trải nghiệm mua sắm các sản phẩm mới, chuẩn Hàn với mức giá tốt nhất cho khách hàng.

Trải nghiệm không gian mua sắm chuẩn Hàn

LOTTE MART Tây Ninh được thiết kế theo mô hình siêu thị mới của nhà bán lẻ Hàn Quốc, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm. Không gian bên trong được thiết kế hiện đại, phân chia theo từng nhóm ngành hàng như hàng tiêu dùng, thực phẩm, ẩm thực, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, đồ gia dụng,... giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm và thuận tiện di chuyển.

Tại tầng B1, siêu thị tập trung các quầy hàng hóa mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ nhiều thương hiệu lớn trong nước và nhập khẩu. Điểm nhấn tại khu vực này là thương hiệu riêng Choice L và khu vực K-Beauty.

Choice L là nhãn hàng riêng của LOTTE MART với đa dạng các sản phẩm có chất lượng cao cùng mức giá hợp lý. Tại khu vực K-Beauty bày bán nhiều thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc được người tiêu dùng yêu thích.

LOTTE MART giới thiệu mô hình siêu thị kiểu mới đến với người tiêu dùng Tây Ninh.

Tầng 1 quy tụ đầy đủ các ngành hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo, trà, cà phê, sản phẩm nhập khẩu và đặc biệt là các sản phẩm Hàn Quốc. Khu vực ẩm thực mang phong cách Hàn Quốc tại tầng 2 cũng là điểm nhấn đáng chú ý, mang đến cho khách hàng cơ hội thưởng thức các món ăn chuẩn vị Hàn ngay trong siêu thị.

Đặc trưng của khu vực ẩm thực là “căn bếp Hàn Quốc” Yorihada Kitchen với các món ăn được chế biến theo công thức độc quyền của đầu bếp Hàn. Bên cạnh đó, tiệm bánh Poongmiso mang đến các sản phẩm bánh tươi được chế biến bởi đội ngũ thợ bánh chuyên nghiệp từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao, kỳ vọng sẽ là điểm đến yêu thích của người tiêu dùng địa phương.

Đồng hành cùng người dân nâng cao chất lượng cuộc sống

LOTTE MART thuộc Tập đoàn LOTTE của Hàn Quốc, là một trong những nhà bán lẻ nước ngoài đầu tiên có mặt tại Việt Nam từ năm 2008. Với mô hình siêu thị hiện đại kết hợp mua sắm, vui chơi và giải trí, LOTTE MART đã trở thành điểm đến yêu thích của người tiêu dùng địa phương, cộng đồng người nước ngoài và du khách ở các thành phố lớn trên khắp cả nước.

Bên cạnh siêu thị LOTTE MART Tây Ninh vừa chính thức đi vào phục vụ khách hàng, LOTTE MART đang vận hành chuỗi 15 trung tâm thương mại tại các thành phố lớn trên cả nước, bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ và Vinh.

Phát huy những thế mạnh đã được khẳng định tại hệ thống LOTTE MART trên cả nước, từ thực phẩm tươi sống chất lượng cao, hàng tiêu dùng thiết yếu với mức giá hợp lý đến các sản phẩm nhập khẩu đa dạng, LOTTE MART Tây Ninh kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí chất lượng cho người dân địa phương, đồng hành cùng cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống.