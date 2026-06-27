Siêu thị LOTTE MART Tây Ninh sắp đi vào phục vụ khách hàng

(VTC News) -

LOTTE MART Tây Ninh tọa lạc tại TTC Plaza, số 217–219 đường 30/4, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trên khu đất hơn 8.500 m², siêu thị mang diện mạo hiện đại với 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, trong đó diện tích kinh doanh khoảng 2.675 m².

Đây là siêu thị được LOTTE MART Việt Nam hợp tác cùng AgriS phát triển và vận hành, hứa hẹn mang đến một điểm đến mua sắm mới với những trải nghiệm khách hàng vượt trội.

Được phát triển theo mô hình siêu thị thế hệ mới, LOTTE MART Tây Ninh lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm với không gian hiện đại, bố trí khoa học theo từng nhóm ngành hàng, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm và tận hưởng hành trình mua sắm thuận tiện hơn.

Điểm nhấn nổi bật là khu ẩm thực Hàn Quốc với Yorihada Kitchen, phục vụ các món ăn theo công thức độc quyền của đầu bếp Hàn, cùng Poongmiso Bakery mang đến các dòng bánh tươi được chế biến từ nguyên liệu chất lượng cao. Bên cạnh đó, siêu thị tiếp tục phát huy thế mạnh về hàng hóa chất lượng với mức giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của khách hàng.

Trong thời gian khai trương sắp tới, siêu thị sẽ triển khai nhiều ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn, cùng chương trình hoạt náo vui nhộn để chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm.