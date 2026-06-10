LOTTE MART tăng thời gian mở cửa phục vụ khách hàng dịp hè

Trong suốt thời gian này, các siêu thị LOTTE MART sẽ kéo dài thời gian mở cửa phục vụ khách hàng đến 22h30 hàng ngày. Cụ thể:
|Siêu thị
|Giờ hoạt động mới
|LOTTE MART Nam Sài Gòn
|07h30 – 22h30
|LOTTE MART Phú Thọ (Phường Phú Thọ)
|08h00 – 22h30
|LOTTE MART Đồng Nai
|08h00 – 22h30
|LOTTE MART Đà Nẵng
|07h30 – 22h30
|LOTTE MART Bình Dương
|07h30 – 22h30
|LOTTE MART Phan Thiết
|08h00 – 22h30
|LOTTE MART Ba Đình
|07h30 – 22h30
|LOTTE MART Vũng Tàu
|08h00 – 22h30
|LOTTE MART Tân Bình
|07h30 – 22h30
|LOTTE MART Cần Thơ
|08h00 – 22h30
|LOTTE MART Gò Vấp
|07h30 – 22h30
|LOTTE MART Nha Trang
|07h30 – 22h30
|LOTTE MART Nha Trang Gold Coast
|08h30 – 22h30
|LOTTE MART Vinh
|08h00 – 22h30
|LOTTE MART West Lake
|08h30 – 22h30
Bên cạnh đó, LOTTE MART triển khai nhiều ưu đãi mùa hè dành cho thành viên, như nhân 5 điểm tích lũy khi mua sắm trong ngày thành viên L-Day vào ngày 9 (áp dụng tất cả thành viên) & 19 hàng tháng (áp dụng thành viên Platinum).
LOTTE MART vừa ra mắt hạng thành viên Diamond (Kim Cương) - cấp bậc cao nhất trong hệ thống khách hàng thành viên. Thành viên Diamond được tích điểm 1,5% trên tổng hóa đơn khi đạt mức chi tiêu theo quy định và nhiều ưu đãi độc quyền khác.
“Tăng thời gian phục vụ cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm mùa hè vui vẻ”, đại diện LOTTE MART Việt Nam cho biết.