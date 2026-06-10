LOTTE MART tăng thời gian mở cửa phục vụ khách hàng dịp hè

(VTC News) -

Trong suốt thời gian này, các siêu thị LOTTE MART sẽ kéo dài thời gian mở cửa phục vụ khách hàng đến 22h30 hàng ngày. Cụ thể:

Siêu thị Giờ hoạt động mới LOTTE MART Nam Sài Gòn 07h30 – 22h30 LOTTE MART Phú Thọ (Phường Phú Thọ) 08h00 – 22h30 LOTTE MART Đồng Nai 08h00 – 22h30 LOTTE MART Đà Nẵng 07h30 – 22h30 LOTTE MART Bình Dương 07h30 – 22h30 LOTTE MART Phan Thiết 08h00 – 22h30 LOTTE MART Ba Đình 07h30 – 22h30 LOTTE MART Vũng Tàu 08h00 – 22h30 LOTTE MART Tân Bình 07h30 – 22h30 LOTTE MART Cần Thơ 08h00 – 22h30 LOTTE MART Gò Vấp 07h30 – 22h30 LOTTE MART Nha Trang 07h30 – 22h30 LOTTE MART Nha Trang Gold Coast 08h30 – 22h30 LOTTE MART Vinh 08h00 – 22h30 LOTTE MART West Lake 08h30 – 22h30

Bên cạnh đó, LOTTE MART triển khai nhiều ưu đãi mùa hè dành cho thành viên, như nhân 5 điểm tích lũy khi mua sắm trong ngày thành viên L-Day vào ngày 9 (áp dụng tất cả thành viên) & 19 hàng tháng (áp dụng thành viên Platinum).

LOTTE MART vừa ra mắt hạng thành viên Diamond (Kim Cương) - cấp bậc cao nhất trong hệ thống khách hàng thành viên. Thành viên Diamond được tích điểm 1,5% trên tổng hóa đơn khi đạt mức chi tiêu theo quy định và nhiều ưu đãi độc quyền khác.

“Tăng thời gian phục vụ cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm mùa hè vui vẻ”, đại diện LOTTE MART Việt Nam cho biết.