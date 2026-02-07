LOTTE MART tiếp tục tung hàng ngàn ưu đãi, kích cầu mua sắm Tết

(VTC News) -

Hiện các mặt hàng phục vụ Tết tại LOTTE MART được bày bán đa dạng, từ mâm ngũ quả, bánh chưng, chả lụa, dưa hành, mứt, bánh kẹo đến các loại thực phẩm chế biến sẵn.

Nhiều mặt hàng thực phẩm giảm giá sâu như chả lụa bì ớt xiêm xanh Feedy 180g và chả lụa G 500g giảm đến 48%, đồ khô thương hiệu riêng Choice L giảm đến 40%. Nhiều mặt hàng bánh kẹo trong nước và nhập khẩu, đồ uống ưu đãi tới 54%.

Đa dạng các mặt hàng đặc trưng Tết được giảm giá đến 50%.

Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây phục vụ mâm cơm ngày Tết cũng giảm lên đến 35%. Các ngành hàng gia dụng, đồ bếp, vật phẩm trang trí Tết, sản phẩm dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cơ thể… đồng loạt giảm đến 50%. Giải pháp quà tặng Tết đa dạng mẫu mã đang có mức giảm đến 34%, ưu đãi mua 10 tặng 1.

Một trong những “bí quyết” mua sắm tiết kiệm hơn tại LOTTE MART là đăng ký trở thành khách hàng thành viên. Ngoài khuyến mại chung, khách hàng thành viên còn được hưởng nhiều ưu đãi độc quyền.

Tết năm nay, LOTTE MART cung cấp mâm cơm chế biến sẵn với set 9 món Tết Sum Vầy giá 569.000 đồng/set. Mâm ngũ quả ngày Tết cũng được chuẩn bị sẵn với trái cây tươi, mẫu mã đẹp, tiện lợi cho người mua.

Ứng dụng đi chợ LOTTE MART Online giúp tiết kiệm thời gian với chính sách miễn phí giao hàng cho đơn từ 150.000 đồng là giải pháp mua sắm tiện lợi ngày Tết.