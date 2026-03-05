Lộ trình vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia

(VTC News) -

Theo báo cáo được trình tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia xác định lộ trình triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia theo 3 giai đoạn, gồm:

Giai đoạn 1, hoàn thành hạ tầng, phần mềm, tích hợp kỹ thuật và dữ liệu đáp ứng yêu cầu cơ bản, bảo đảm vận hành từ ngày 1/3/2026.

Giai đoạn 2, hoàn thành dịch chuyển toàn bộ Hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ chủ quản sang Trung tâm dữ liệu quốc gia trong tháng 3/2026.

Giai đoạn 3, từ ngày 1/4/2026 vận hành ổn định, hoàn thiện đầy dủ chức năng, dịch vụ và dữ liệu theo yêu cầu.

Về hạ tầng, kỹ thuật: Đã hoàn thành cài đặt 50 máy chủ, thiết lập cụm hệ thống chạy song song bảo đảm dự phòng, an toàn và sẵn sàng chuyền đổi khi vận hành chính thức.

Đã cấu hình và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, thiết lập kết nối thanh toán với ngân hàng. Đồng thời tổ chức kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị tại Trung tâm để sẵn sàng vận hành.

Về phần mềm: Đã triển khai 3 cấu phần trọng yếu gồm Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống phản ánh kiển nghị và hệ thống thanh toán tập trung.

Đã tích hợp các dịch vụ hỗ trợ như chuyển phát, ngân hàng thanh toán, SMS brandname và Email; dự kiển tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn hệ thống theo kể hoạch.

Về tích hợp hệ thổng của các Bộ, ngành: Đã hoàn thành tài liệu đặc tả và tích hợp thứ nghiệm với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các luồng nghiệp vụ chính đang tiếp tục kiểm thử tiếp nhận hồ sơ, cập nhật trạng thái, đồng bộ dữ liệu, thanh toán, chưa triển khai tích hợp trên môi trường chính thức.

Về tổ chức vận hành: Đã xây dụng mô hình vận hành theo 3 cấp hỗ trợ, phối hợp D01 bố trí lực lượng kỹ thuật trực 24/7 tại Trung tâm để xứ lý sự cố trong giai doạn đầu, thiết lập tổng đài hỗ trợ người dân với 10 line do D01 vận hành. Thống nhất phương án kỹ thuật triên khai tin nhắn thương hiệu.

Khó khăn về kinh phí và kết nối dữ liệu

Báo cáo tại phiên họp cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại trong quá trình triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.

Về kết nối và đồng bộ với trung tâm dữ liệu, hiện tại vẫn còn 9 trong số 12 cơ sở dữ liệu quốc gia theo Kế hoạch 02 và 80 trong tổng số 106 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Nghị quyết 11 chưa hoàn thành việc kết nối và đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Trách nhiệm này thuộc về các Bộ, ngành, trong đó có các bộ như Ngoại giao, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Tài chính, cũng như Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

Về vấn đề kinh phí, một số cơ sở dữ liệu trọng yếu đã đăng ký nhưng chưa được cấp kinh phí. Ngoài ra, một số Bộ, ngành không đăng ký kinh phí hoặc hồ sơ chưa đầy đủ, dẫn đến việc chưa được bố trí ngân sách.

Đối với nhóm cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11, nhiều Bộ, ngành đã đăng ký nhưng vẫn chưa được cấp kinh phí do hồ sơ chưa hoàn thiện theo yêu cầu.

Thêm vào đó, việc cấp kinh phí thường diễn ra muộn so với tiến độ yêu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai các nhiệm vụ.

Đối với những nhiệm vụ đã được cấp kinh phí, thời điểm cấp sát cuối năm gây khó khăn trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục đầu tư, mua sắm và thuê dịch vụ công nghệ thông tin, từ đó làm tăng nguy cơ không đáp ứng được tiến độ chung.

Mặc dù các Bộ, ngành đã ban hành quyết định công bố các trường thông tin trong cơ sở dữ liệu và hướng dẫn kết nối, chia sẻ để phục vụ khai thác thay thế giấy tờ, nhưng việc triển khai kết nối của các Bộ, ngành và địa phương đến các cơ sở dữ liệu vẫn còn yếu.

Điều này dẫn đến tình trạng "có cơ sở dữ liệu nhưng chưa tạo ra hiệu quả cắt giảm thực chất" cho người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, việc hoàn thiện hạ tầng, kết nối dữ liệu và xây dựng quy định vận hành thống nhất được xác định là những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia có thể vận hành ổn định, phát huy hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.