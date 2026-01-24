LOTTE MART tung loạt khuyến mại lớn cho nhiều ngành hàng dịp Tết

(VTC News) -

Từ nay đến hết 3/2, LOTTE MART triển khai những chương trình khuyến mại đầu tiên tập trung cho các sản phẩm Tết với tên gọi “Mã Đáo Săn Lộc”.

Theo đó, nhiều mặt hàng thực phẩm, đồ khô chế biến món Tết được giảm giá đến 40%; bánh kẹo, ngũ cốc giảm đến 39%; đồ uống, nước giải khát ưu đãi lên đến 43%. Các mặt hàng thịt heo, thịt bò, rau củ tươi, và các loại trái cây nhập khẩu giảm giá đến 32%.

LOTTE MART mang đến nhiều chương trình khuyến mại cho khách hàng mua sắm Tết.

Ngoài các chương trình ưu đãi hấp dẫn, LOTTE MART còn triển khai nhiều hoạt động dành riêng cho khách hàng thành viên. Đến hết 3/2, ngoài tận hưởng chương trình khuyễn mãi chung, khách hàng thành viên còn được nhận nhiều ưu đãi độc quyền như mua 01 sản phẩm “Giá cực sốc” giảm đến 51%, “Siêu Coupon – Siêu rẻ” giảm đến 50%, cùng nhiều ưu đãi độc quyền khác.

Năm nay, LOTTE MART mang đến giải pháp quà Tết với mức giá đa dạng từ 199.000 đồng đến 10.000.000 đồng, phù hợp mọi nhu cầu biếu tặng. Ngoài các mẫu giỏ quà truyền thống, siêu thị còn giới thiệu giỏ quà chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc cao cấp, hộp quà thực phẩm cao cấp như thịt bò nhập khẩu, đồ khô chất lượng cao và nhiều hộp quà “xanh” gồm trái cây, củ quả tươi.

Bên cạnh mua hàng trực tiếp tại siêu thị, khách hàng có thể dễ dàng mua sắm Tết tại ứng dụng chợ trực tuyến LOTTE MART Online với chính sách miễn phí giao hàng cho đơn từ 150.000 đồng.