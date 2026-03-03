Biển người xem diễu hành Tết Nguyên Tiêu tại TP.HCM

Không khí trên các tuyến đường diễn ra diễu hành trở nên sôi động khi các đoàn nhiều lần dừng lại biểu diễn phục vụ khán giả. Trẻ em và người lớn đều hào hứng theo dõi, ghi lại khoảnh khắc khi đoàn diễu hành đi qua.