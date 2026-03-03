ROX Tower Goldmark City: Giá trị cho hệ sinh thái sống - làm việc - tận hưởng

(VTC News) -

“Điểm neo tiện ích” trong hệ sinh thái CBD mới phía Tây Hà Nội

Khu vực phía Tây Hà Nội đang từng bước định hình vai trò trung tâm kinh tế, hành chính và thương mại (CBD) mở rộng của Thủ đô với nhiều cơ quan Bộ ngành, tập đoàn và doanh nghiệp lớn dịch chuyển về đây. Trong bức tranh đó, KĐT Goldmark City nổi lên như một quần thể hoàn chỉnh, tạo sức hút cho toàn khu vực cũng như mang hình mẫu của một khu CBD năng động, hấp dẫn, tiên phong cho làn sóng dịch chuyển khỏi trung tâm cũ.

Ngay đầu năm 2026, Tòa văn phòng và trung tâm thương mại hạng A chính thức đi vào hoạt động là một mảnh ghép hoàn thiện bức tranh khu đô thị all-in-one của khu vực.

KĐT Goldmark City là một hệ sinh thái với đầy đủ khu dân cư hiện hữu, hệ thống trường học liên cấp, trung tâm thương mại, văn phòng ở phía Tây thành phố.

Hệ sinh thái tại Goldmark City bao gồm đầy đủ các hạ tầng thiết yếu đáp ứng mọi nhu cầu sinh sống, học tập, làm việc, mua sắm, giải trí. Với quy mô 9 tòa tháp với hàng nghìn căn hộ, shop thương mại và hệ thống giáo dục liên cấp chất lượng cao, đây là nơi tập trung mật độ dân lớn sinh hoạt, học tập và làm việc mỗi ngày.

Từ đầu năm 2026, khu đô thị “hàng vạn dân” càng trở nên sôi động khi tòa văn phòng đã bàn giao và trung tâm thương mại đã đi vào hoạt động. 5 tầng trung tâm thương mại khối đế và 32 tầng văn phòng hạng A tại ROX Tower Goldmark City đáp ứng hàng nghìn chỗ ngồi làm việc, tụ hội một cộng đồng lớn giới doanh trí, chuyên gia, dân văn phòng.

Sự giao thoa của nhiều nhóm khách hàng: cư dân đô thị, dân văn phòng, khách giao dịch, khách mua sắm,… tạo nên mật độ sinh hoạt và giao thương cao, giúp Goldmark City trở thành một tổ hợp đô thị - thương mại - dịch vụ sôi động, phản ánh rõ nét diện mạo của CBD mới phía Tây Hà Nội.

Văn phòng và Trung tâm thương mại “đúng chỗ, đúng nhu cầu”

Nằm trong hệ sinh thái Goldmark City, ROX Tower nổi lên như một tổ hợp văn phòng và trung tâm thương mại hiện đại, đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa khối văn phòng, cư dân khu đô thị, khách giao dịch và cộng đồng dân cư khu vực phía Tây Hà Nội.

Đơn vị quản lý ROX Signature đã tiên phong phát triển mô hình tích hợp nhằm đưa các hoạt động mua sắm, dịch vụ và trải nghiệm sống đến gần hơn với mọi người. Với lợi thế nằm ngay khối đế tòa nhà văn phòng, TTTM giúp nhân viên văn phòng chỉ cần vài bước chân là có thể tiếp cận đầy đủ các tiện ích thiết yếu: ăn uống, tiếp khách, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, giải trí.

Chính sự thuận tiện này tạo nên “giá trị mềm” cho không gian làm việc – yếu tố ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng khi 58% giao dịch thuê văn phòng hiện nay đến từ nhu cầu nâng cấp chất lượng không gian. Văn phòng không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi giữ chân và nâng cao trải nghiệm nhân sự mỗi ngày.

Đối với các thương hiệu bán lẻ và dịch vụ, ROX Tower Goldmark City là nơi mang đến nguồn khách ổn định và đa dạng: nhân sự văn phòng, cư dân khu đô thị Goldmark City, cùng lượng khách vãng lai từ khu vực phía Tây Hà Nội. Việc nằm trong khu phức hợp với hệ tiện ích đã hoàn thiện có mật độ người sử dụng cao và liên tục giúp các gian hàng tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Ông Kim Byeong Seob - Tổng quản lý nhà hàng, Công ty TNHH b.b.q Chicken Việt Nam - cho biết công ty này luôn thuê mặt bằng trong khu phức hợp có trường học và văn phòng để tối đa nguồn khách nhờ lượng khách ổn định và sức mua lớn.

Các cửa hàng tại ROX Tower Goldmark City luôn đông đúc phục vụ nhu cầu của cả khối văn phòng và cư dân KĐT.

Bên cạnh đó, không gian thương mại được quy hoạch bài bản, định hướng ngành hàng đa dạng (ngân hàng, giáo dục, F&B, giải trí, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, mua sắm…) đáp ứng mọi nhu cầu từ tiêu dùng hàng ngày đến dịch vụ trải nghiệm, từ đó tạo thành điểm đến quen thuộc của nhiều khách hàng.

Sự xuất hiện của ROX Tower Goldmark City không chỉ gia tăng sức hút cho khu vực, mà còn phản ánh xu hướng phát triển mới của thị trường: văn phòng gắn với mua sắm, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tiện ích tích hợp. Mô hình này giúp doanh nghiệp thuê văn phòng yên tâm vận hành lâu dài, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông, khi cư dân văn phòng có thể làm việc, sinh hoạt và giải trí thuận tiện trong cùng một không gian.

Trong bức tranh dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường văn phòng về phía Tây Hà Nội, TTTM ROX Tower Goldmark City đóng vai trò như một “điểm neo tiện ích”, gia tăng giá trị tổng thể cho khu đô thị và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của cả khối văn phòng lẫn thương mại.