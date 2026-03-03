XSMB 3/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 3/3/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 3/3. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 3/3/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 3/3 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 3/3/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 1/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/3/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 1/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/3/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 28/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 28/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 28/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 28/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 27/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 27/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 27/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 27/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 27/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 26/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 26/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 26/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 26/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Kỳ quay XSMB được tổ chức tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB tiến hành quay thưởng do Đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Đài Bắc Ninh (XSBN) là đơn vị thực hiện quay số mở thưởng XSMB.

- Thứ Năm: XSMB tiếp tục được quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMB được công bố từ Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) đảm nhiệm việc quay số XSMB.

- Chủ Nhật: Kỳ quay XSMB diễn ra tại Đài Thái Bình (XSTB).

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả KQXSMB được quay số bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương vào lúc 18h15 mỗi ngày. Đây là thời điểm quen thuộc để người chơi theo dõi kết quả nhanh chóng và chính xác ngay sau khi quay thưởng.

- Ngoài việc xem trực tiếp trên truyền hình, người chơi cũng có thể đăng ký nhận kết quả qua tin nhắn tổng đài để cập nhật mỗi ngày. Tuy nhiên, hình thức này thường sẽ phát sinh một khoản phí dịch vụ.

- Nếu muốn theo dõi kết quả thuận tiện mà không tốn chi phí, bạn có thể truy cập trang web vtcnews.vn. Đây là nguồn thông tin uy tín, giúp cập nhật kết quả xổ số nhanh và hoàn toàn miễn phí mỗi ngày.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để đủ điều kiện nhận thưởng XSMB, tờ vé trúng cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản sau:

- Phát hành hợp lệ: Vé phải được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, các thông tin in trên vé phải rõ ràng, đầy đủ và đúng quy định.

- Trùng với kết quả quay số: Dãy số dự thưởng trên vé phải khớp với một trong các giải thưởng đã được công bố trong kỳ quay.

- Vé còn nguyên trạng: Tờ vé phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không bị rách, không ghép nối, không tẩy xóa hay chỉnh sửa.

- Trong thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng cần xuất trình vé để nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả; sau thời gian này vé sẽ không còn giá trị thanh toán.

- Không có tranh chấp: Vé trúng thưởng phải không liên quan đến khiếu nại hoặc tranh chấp. Nếu có vấn đề pháp lý phát sinh, việc chi trả chỉ được thực hiện sau khi đã giải quyết xong.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.