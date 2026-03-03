Đóng

UOB dự báo giá vàng lên tới 6.000 USD/ounce

Căng thẳng Trung Đông đẩy giá vàng và dầu tăng mạnh, ngân hàng UOB Singapore vừa nâng dự báo giá vàng lên tới 6.000 USD/ounce vào quý I năm 2027.

Vân Khánh
