Skoda tăng năng suất lắp ráp pin xe điện lên hơn 1.100 bộ mỗi ngày

Nhà sản xuất ô tô Séc Skoda mới đây vận hành cơ sở lắp ráp hệ thống pin cho các dòng xe điện dựa trên nền tảng khung gầm MEB tại nhà máy chính ở Mladá Boleslav.

Dây chuyền lắp ráp hệ thống pin xe điện hiện đại của Skoda tại Mladá Boleslav. (Ảnh: Skoda)

Với tổng vốn đầu tư khoảng 205 triệu Euro, tương đương hơn 5.500 tỷ đồng, đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm đảm bảo nguồn cung linh kiện lõi cho các dòng xe xanh của tập đoàn mẹ Volkswagen.

Dây chuyền sản xuất mới được lắp đặt trên diện tích khoảng 55.000 m2, vận hành với mức độ tự động hóa cao.

Hệ thống sử dụng hơn 130 robot thực hiện hầu hết các công đoạn từ xử lý tế bào pin (cell) đến lắp ráp hoàn thiện bộ pin. Theo thông số vận hành, mỗi 60 giây một hệ thống pin hoàn chỉnh sẽ rời khỏi dây chuyền, nâng tổng công suất hàng năm lên mức 335.000 đơn vị.

Về mặt kỹ thuật, các bộ pin có nhiều tùy chọn mức năng lượng, từ 55 kWh đến hơn 80 kWh.

Hệ thống rô-bốt tự động thực hiện các công đoạn lắp ráp. (Ảnh: Skoda)

Quy trình sản xuất bao gồm việc lắp ráp các mô-đun riêng lẻ, tích hợp hệ thống quản lý nhiệt, hệ thống làm mát và bảng mạch điều khiển vào trong vỏ bảo vệ bằng nhôm. Trước khi xuất xưởng, mỗi bộ pin phải trải qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về độ kín và an toàn điện.

Việc làm chủ dây chuyền lắp ráp tại chỗ giúp Skoda giảm phụ thuộc vào các đơn vị cung ứng trung gian, đồng thời rút ngắn quãng đường vận chuyển linh kiện, góp phần giảm chi phí sản xuất.

Ngoài việc trang bị cho các mẫu xe của Skoda, các hệ thống pin sản xuất tại Mladá Boleslav còn cung cấp cho các thương hiệu xe điện khác như Volkswagen, Audi hay SEAT.

Theo lộ trình phát triển, nhà máy này sẽ tiếp tục mở rộng trong giai đoạn 2026 - 2027 để tăng công suất lên mức 1.500 bộ pin/ngày.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng để đáp ứng nhu cầu thị trường khi các quy định về khí thải tại châu Âu ngày càng trở nên thắt chặt.