Sân bay Long Thành dự kiến khai thác 6/2026: Hạ tầng có kết nối đồng bộ?

(VTC News) -

Dự kiến tháng 6/2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) vận hành thương mại giai đoạn 1 với công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Đây không chỉ là một cột mốc của ngành hàng không, mà còn là bước chuyển quan trọng trong cấu trúc hạ tầng vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, cùng với kỳ vọng đó, một câu hỏi thực tiễn được đặt ra: hệ thống hạ tầng giao thông kết nối mặt đất có bảo đảm đồng bộ để sân bay vận hành ổn định ngay từ ngày đầu khai thác?

Về phần xây dựng trong phạm vi sân bay, các hạng mục chính của giai đoạn 1 đang được triển khai theo kế hoạch. Song, trải nghiệm thực tế của hành khách không chỉ phụ thuộc vào nhà ga hay đường cất hạ cánh, mà nằm ở khả năng tiếp cận sân bay: thời gian di chuyển có ổn định, có dự báo được hay không, đặc biệt trong giờ cao điểm hoặc khi xảy ra sự cố giao thông.

Hệ thống hạ tầng các tuyến đường, tuyến cao tốc huyết mạch kết nối sân bay Long Thành.

Từ trung tâm TP.HCM đến Long Thành khoảng 50km; xét theo chuẩn quốc tế, đây không phải là khoảng cách trung chuyển bất lợi đối với một sân bay quy mô lớn. Nhưng vấn đề cốt lõi không nằm ở cự ly, mà ở cấu trúc mạng lưới giao thông kết nối và khả năng phân bổ lưu lượng.

Hiện nay, trục xương sống kết nối từ TP.HCM đến Long Thành vẫn là Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuyến cao tốc này trong nhiều năm qua thường xuyên chịu áp lực lưu lượng lớn, đặc biệt vào cuối tuần và các dịp lễ. Trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc sự cố kỹ thuật, thời gian di chuyển có thể kéo dài đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến tính đúng giờ - yếu tố đặc biệt quan trọng đối với vận tải hàng không.

Trong phạm vi cửa ngõ sân bay, hai tuyến đường T1 và T2 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư đóng vai trò kết nối trực tiếp từ nhà ga ra quốc lộ 51 và hệ thống cao tốc.

Với tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng, dự án được khởi công từ tháng 7/2023. Theo cập nhật mới nhất, tuyến T1 đã hoàn thiện; tuyến T2 cũng cơ bản hoàn thành và sẵn sàng khai thác đồng bộ cùng sân bay vào tháng 6/2026. Điều này đồng nghĩa, xét ở phạm vi tiếp cận trực tiếp, hạ tầng cửa ngõ đã có sự chuẩn bị tương đối chủ động.

Tuy nhiên, các tuyến T1 và T2 chủ yếu giải quyết khâu “ra - vào” sân bay. Năng lực chịu tải dài hạn vẫn phụ thuộc vào các trục liên vùng kết nối từ nhiều hướng khác nhau.

Thông tin chi tiết về tuyến đường huyết mạch, các cao tốc "xương sống" kết nối với sân bay Long Thành.

Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công năm 2023, mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Riêng dự án thành phần 1 (dài 16km, từ khu vực giao đường Võ Nguyên Giáp đến xã Long An, huyện Long Thành cũ) đã đạt khoảng 75% khối lượng và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 5/2026.

Khi hoàn thành, tuyến này không chỉ phục vụ kết nối hành khách từ khu vực Biên Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu, mà còn vận chuyển hàng hóa từ hệ thống cảng biển. Đây là yếu tố quan trọng nếu Long Thành từng bước phát triển vai trò trung tâm logistics hàng không.

Nếu tiến độ được giữ vững, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ góp phần giảm tải cho quốc lộ 51, đồng thời tạo thêm một hướng tiếp cận độc lập thay vì dồn toàn bộ lưu lượng về một trục.

Tuyến Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km có ý nghĩa chiến lược khi kết nối miền Tây với Đồng Nai mà không phải đi xuyên qua nội đô TP.HCM. Sau thời gian gián đoạn, các hạng mục cuối cùng - đặc biệt là cầu Phước Khánh đang được đẩy nhanh tiến độ. Cầu đã hoàn thành hơn 95% khối lượng, dự kiến hợp long vào tháng 5 và thông xe trong quý III năm nay.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường này sẽ đóng vai trò “chia tải” cho luồng xe từ các tỉnh phía Tây Nam Bộ đi Long Thành, giảm áp lực cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tuy nhiên, yếu tố thời điểm rất quan trọng - nếu thông xe đúng kế hoạch, tuyến sẽ kịp tham gia mạng lưới trước hoặc sát mốc tháng 6/2026; nếu chậm trễ, áp lực giai đoạn đầu vẫn tập trung vào các trục hiện hữu.

Trước đó, ngày 19/12/2025, 3 chuyến bay chở khách gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đã đáp xuống sân bay Long Thành trong ngày khai trương.

Một cấu phần khác trong bức tranh kết nối là Vành đai 3 TP.HCM, dự kiến hoàn thiện vào tháng 5/2026. Tuyến vành đai này tạo hành lang lưu thông cho phương tiện từ TP.HCM, Tây Ninh và các khu công nghiệp lân cận mà không cần xuyên qua trung tâm đô thị.

Về mặt cấu trúc mạng lưới, Vành đai 3 có ý nghĩa phân tán lưu lượng từ xa - yếu tố then chốt để giảm rủi ro ùn tắc cục bộ tại các nút giao trọng điểm. Nếu hoàn thành đúng tiến độ, đây sẽ là một trong những mảnh ghép quan trọng giúp mô hình kết nối chuyển từ “đơn trục” sang “đa hướng”.

Một thực tế cần nhìn nhận thẳng thắn là dự án mở rộng Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được khởi công tháng 8/2025 và dự kiến hoàn thành năm 2027 - tức sau thời điểm Long Thành vận hành thương mại khoảng một năm.

Điều này đồng nghĩa, trong giai đoạn chuyển tiếp từ tháng 6/2026 đến khi hoàn tất mở rộng, tuyến cao tốc hiện hữu vẫn là trục xương sống từ TP.HCM đến sân bay. Nếu lưu lượng tăng nhanh hơn dự báo, nguy cơ quá tải cục bộ là điều cần được tính đến.

Ở góc độ quy hoạch, việc nhiều dự án lớn cùng đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 cho thấy nỗ lực đồng bộ hóa với tiến độ sân bay. Tuy nhiên, đồng bộ về mặt kế hoạch chưa đồng nghĩa với đồng bộ hoàn toàn trong vận hành thực tế.

Từ những dữ liệu hiện tại, có thể rút ra một số nhận định trung lập rằng hạ tầng kết nối trực tiếp (T1, T2) sẽ bảo đảm trước thời điểm khai thác. Một số trục liên vùng quan trọng như Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 đặt mục tiêu hoàn thành trong hoặc sát năm 2026. Riêng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chỉ được mở rộng hoàn chỉnh vào năm 2027.

Tháng 6/2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ chính thức vận hành thương mại giai đoạn 1 với công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Như vậy, khi Long Thành vận hành thương mại vào tháng 6/2026, mạng lưới kết nối cơ bản đã hình thành và có thêm nhiều hướng tiếp cận so với hiện nay. Tuy nhiên, trạng thái “hoàn chỉnh tối đa” của toàn hệ thống sẽ chỉ đạt được sau khi dự án mở rộng cao tốc hoàn tất.

Một yếu tố đáng lưu ý là trong những tháng đầu vận hành, lưu lượng có thể chưa đạt ngay mức 25 triệu hành khách mỗi năm. Đây có thể xem là “khoảng đệm” tự nhiên để hệ thống giao thông thích nghi, điều chỉnh tổ chức phân luồng và hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Sân bay Long Thành không chỉ phục vụ hành khách cá nhân. Khi vận hành theo mô hình trung chuyển, sân bay sẽ kéo theo dòng vận tải hàng hóa, dịch vụ logistics, lao động, hoạt động thương mại và phát triển đô thị phụ trợ. Áp lực giao thông vì vậy không chỉ đến từ giờ cao điểm chuyến bay, mà còn từ hoạt động kinh tế xung quanh.

Do đó, bài toán kết nối không dừng ở tiến độ xây dựng, mà nằm ở năng lực tổ chức vận hành: điều tiết từ xa, phối hợp liên vùng, kịch bản ứng phó sự cố và phát triển vận tải công cộng hỗ trợ.

Với tiến độ hiện nay, có cơ sở để nhận định rằng đến tháng 6/2026, Long Thành sẽ có hệ thống kết nối đường bộ ở mức cơ bản và đa hướng hơn so với hiện tại. Các tuyến trực tiếp vào sân bay đã sẵn sàng; nhiều dự án liên vùng đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Tuyến đường T1 và T2 kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành cơ bản hoàn thiện và sẵn sàng khai thác đồng bộ khi siêu dự án vận hành thương mại trong tháng 6/2026.

Tuy nhiên, do dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hoàn tất vào năm 2027, giai đoạn đầu khai thác vẫn có thể xuất hiện áp lực nhất định trên trục chính, đặc biệt nếu lưu lượng tăng nhanh.

Nói cách khác, khi Long Thành mở cửa đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 6/2026, hạ tầng kết nối có khả năng đáp ứng yêu cầu vận hành ban đầu, nhưng mức độ đồng bộ hoàn chỉnh của toàn mạng lưới sẽ đạt được đầy đủ hơn trong giai đoạn 2026 - 2027.

Bài toán vì thế không chỉ là “xây xong trước ngày khai thác”, mà là duy trì được sự ổn định, dự báo được thời gian di chuyển và khả năng điều phối linh hoạt ngay từ ngày đầu vận hành - yếu tố quyết định để Long Thành thực sự phát huy vai trò trung tâm trung chuyển của khu vực phía Nam.