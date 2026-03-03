Đóng

Căng thẳng tại Israel và UAE: Người Việt kể về giây phút chạy xuống hầm trú ẩn

(VTC News) -

Cảnh báo liên hồi tại Israel, người dân địa phương cùng cộng đồng người Việt liên tục chạy xuống hầm trú ẩn nhưng chưa bao giờ dồn dập đến thế.

Hà Dương
