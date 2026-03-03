Chi tiết cuộc tấn công chớp nhoáng của Iran gây thương vong lớn nhất cho Mỹ

(VTC News) -

Khói bốc lên từ một cơ sở của Mỹ tại cảng Shuaiba. (Video: CNN)

Theo nguồn tin của CNN, những binh sĩ Mỹ đầu tiên tử trận trong cuộc xung đột Mỹ - Iran đã thiệt mạng khi Iran tấn công trực diện một trung tâm điều hành dã chiến đặt tại cảng dân sự Shuaiba (Kuwait) vào sáng Chủ nhật (giờ địa phương). Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) chiều thứ Hai xác nhận số binh sĩ thiệt mạng đã tăng lên 6 người, sau khi lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 2 thi thể trong đống đổ nát.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết mục tiêu bị đánh trúng là một “trung tâm tác chiến chiến thuật được tăng cường phòng thủ”, song có một quả đạn đã xuyên qua hệ thống phòng không. CNN từng đưa tin đây là một vụ tấn công bằng máy bay không người lái.

Nguồn tin cho hay vụ tấn công đã đánh trúng trực tiếp khu trung tâm của tòa nhà - một công trình nhà ba tầng dùng làm văn phòng điều hành - vào khoảng sau 9h sáng. Cuộc tấn công diễn ra chớp nhoáng, hoàn toàn không có bất kỳ cảnh báo hay còi báo động nào để binh sĩ kịp sơ tán hoặc tìm nơi trú ẩn.

Nhiều giờ sau vụ nổ, lửa vẫn âm ỉ trong một số khu vực. Bên trong trung tâm điều hành tạm thời bị cháy đen, tường bị thổi tung, nhiều mảng kết cấu bong tróc. Hình ảnh vệ tinh chụp sáng Chủ nhật cho thấy một tòa nhà chìm trong biển lửa, khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Địa điểm các binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Kuwait. Ảnh bên trái được chụp vào ngày 26/6/2025. Ảnh bên phải được chụp ngày 1/3/2026. (Nguồn: CNN)

Ban đầu, CENTCOM thông báo có 3 binh sĩ thiệt mạng nhưng không công bố địa điểm cụ thể xảy ra vụ tấn công. Theo nguồn tin, tại thời điểm xảy ra vụ việc có hàng chục người trong khu vực. Việc tìm kiếm kéo dài do một số khu vực vẫn cháy và có nguy cơ sập đổ.

Thông cáo báo chí của CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ “đã tìm thấy hài cốt của 2 quân nhân từng được báo mất tích” tại cơ sở bị tấn công. Danh tính các binh sĩ đến nay chưa được công bố.

Sáu binh sĩ này là những người đầu tiên thiệt mạng trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, mang tên “Chiến dịch Epic Fury” bắt đầu từ rạng sáng thứ Bảy (giờ ET). Cả Bộ trưởng Hegseth và Tổng thống Donald Trump đều cảnh báo có thể sẽ còn có thêm thương vong. CENTCOM cho biết 18 binh sĩ khác đã bị thương nặng trong suốt chiến dịch.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, gọi những quân nhân hy sinh là “những người ưu tú nhất mà đất nước có thể có” và là “biểu tượng của tinh thần phụng sự quên mình”.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và đơn vị của những quân nhân đã thiệt mạng. Chúng tôi vô cùng đau buồn và sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của họ”, ông nói